Ο Ιταλός τενίστας Λορέντσο Μουζέτι βρίσκεται στο στόχαστρο έντονων αντιδράσεων μετά από ένα σχόλιο που χαρακτηρίστηκε προσβλητικό και ρατσιστικό, το οποίο «εκτόξευσε» προς φιλάθλους στην Κίνα, κατά τη διάρκεια αγώνα στο Πεκίνο. Ο 23χρονος Μουζέτι αντέδρασε όταν άκουσε συνεχόμενο βήχα από την κερκίδα, ενώ αγωνιζόταν απέναντι στον Γάλλο Ζιοβάνι Μπετσί Περίκαρντ στο China Open, την Παρασκευή. Η ένταση κορυφώθηκε στο τάι μπρέικ του δεύτερου σετ, όταν ο Νο. 9 της παγκόσμιας κατάταξης έχασε έναν κρίσιμο πόντο και ξέσπασε με βαρείς χαρακτηρισμούς απέναντι στο κοινό.

Ο Μουζέτι ακούστηκε να φωνάζει: «Όλο βήχουν, αυτοί οι γ… Κινέζοι. Βήχουν συνεχώς, γ…το, κάθε τρία δευτερόλεπτα». Παρά το γεγονός ότι τελικά κατόρθωσε να επικρατήσει του αντιπάλου του και να πάρει τη νίκη στον αγώνα, η επιτυχία του επισκιάστηκε πλήρως από το περιστατικό και τις σφοδρές αντιδράσεις που ακολούθησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να τον κατηγορούν ανοιχτά για ρατσιστική συμπεριφορά. Το θέμα γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις, μετατρέποντας το αγωνιστικό αποτέλεσμα σε δευτερεύον γεγονός μπροστά στην αρνητική δημοσιότητα.

"They're always coughing those damn Chinese..

they keep coughing, fuck..

they cough every three minutes!

Αντιλαμβανόμενος το βάρος της κατακραυγής, ο Ιταλός τενίστας θέλησε να δώσει εξηγήσεις και να ζητήσει συγγνώμη. Το Σάββατο το πρωί απευθύνθηκε στους Κινέζους φιλάθλους μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. «Θα ήθελα να ζητήσω ειλικρινά συγγνώμη για όσα είπα εν βρασμώ χθες κατά τη διάρκεια του αγώνα μου», έγραψε ο Μουζέτι, προσπαθώντας να ξεκαθαρίσει τη θέση του. «Τα λόγια μου απευθύνονταν μόνο σε μεμονωμένα άτομα στην κερκίδα που έβηχαν συνεχώς και ενοχλούσαν το παιχνίδι. Σε καμία περίπτωση δεν εννοούσα τον κινεζικό λαό. Ειπώθηκαν σε μια στιγμή πίεσης και έντασης στο δεύτερο τάι μπρέικ, αλλά αυτό δεν αποτελεί καμία απολύτως δικαιολογία», πρόσθεσε.

Το ξέσπασμα του Μουζέτι δεν είναι το μοναδικό περιστατικό που έχει προκαλέσει συζητήσεις τον τελευταίο καιρό με φόντο την Κίνα. Πρόκειται μάλιστα για το δεύτερο περιστατικό μέσα στον ίδιο μήνα, όπου γνωστός τενίστας αναγκάζεται να απολογηθεί και να ανακαλέσει δηλώσεις που προκάλεσαν αρνητικά σχόλια με αποδέκτες τη χώρα και τους κατοίκους της.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Αμερικανίδα παίκτρια Τέιλορ Τάουνσεντ, η οποία βρίσκεται στην Κίνα για το Billie Jean Cup, είχε βρεθεί και εκείνη στο επίκεντρο της κριτικής. Η 29χρονη τενίστρια είχε σχολιάσει δημόσια με τρόπο που θεωρήθηκε υποτιμητικός τα τοπικά εδέσματα που της σερβιρίστηκαν σε μπουφέ, δηλώνοντας σοκαρισμένη και μπερδεμένη με το φαγητό. Μάλιστα, είχε αξιολογήσει το γεύμα με «ένα σταθερό 2 στα 10 μέχρι στιγμής, γιατί αυτό είναι τρέλα», προκαλώντας αρνητικές αντιδράσεις.

Η ίδια ωστόσο θέλησε να ανακαλέσει και να εκφράσει τη μεταμέλειά της μέσω των κοινωνικών δικτύων. Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, η Τάουνσεντ ανέφερε: «Θέλω απλά να ζητήσω συγγνώμη ειλικρινά, από τα βάθη της καρδιάς μου». Στη συνέχεια τόνισε ότι είχε «μόνο τις πιο υπέροχες εμπειρίες» κατά την παραμονή της στην Κίνα και διευκρίνισε ότι τα σχόλιά της «δεν ήταν αντιπροσωπευτικά καθόλου» της πραγματικής εικόνας και εμπειρίας της στη χώρα.