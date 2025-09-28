Αν και ήταν πίσω στο σκορ μέχρι το 84ο λεπτό, η Άρσεναλ κατάφερε να κάνει την ανατροπή και με γκολ του Γκάμπριελ στο 97′ να νικήσει με 2-1 εκτός έδρας τη Νιουκάστλ, για την 6η αγωνιστική της Premier League, λίγες μέρες πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Champions League, πλησιάζοντας στο -2 από την πρωτοπόρο Λίβερπουλ.

Οι «κανονιέρηδες» ήταν καλύτεροι από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και είχαν ευκαιρίες για να προηγηθούν, με κορυφαία το δοκάρι του Τροσάρ στο 25′, δεν το έκαναν όμως και στο 34′ είδαν τον Βολτεμάντε να σκοράρει με κεφαλιά δίνοντας το προβάδισμα στους γηπεδούχους.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα πίεζε στο δεύτερο ημίχρονο για την ισοφάριση, δεν έπαψε να πιστεύει ότι μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση και τελικά τα κατάφερε: Στο 84′ ο Μερίνο με κεφαλιά μετά τη σέντρα του Ράις έκανε το 1-1 και στο 97′ ο Γκάμπριελ, επίσης με κεφαλιά μετά το κόρνερ του Όντεγκααρντ, έγραψε το 1-2.

Έτσι, η Άρσεναλ ανέβηκε στους 13 βαθμούς και είναι στο -2 από την πρωτοπόρο Λίβερπουλ, η οποία το Σάββατο (27/9) είχε ηττηθεί από την Κρίσταλ Πάλας.