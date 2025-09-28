Διαβάζοντας κανείς απλά τα λεπτά των γκολ στο Ολυμπιακός – Λεβαδειακός, αδικεί ό,τι έκανε ο Ολυμπιακός γενικώς και ο Τσικίνιο ειδικώς. Τι εννοώ; Μετά το 1-1 του Παλάσιος στο 58′ (σ.σ.: στο 57ο λεπτό και 53 δεύτερα ακριβώς κατέληξε η μπάλα στα δίχτυα), το ματς μετά τους πανηγυρισμούς των φιλοξενουμένων, επαν-άρχισε στο 58:51. Στο 59:34 ο Τσικίνιο έστελνε με κοντινή κεφαλιά τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-1! Μετά από μόλις 43 -καθαρά αγωνιστικά- δευτερόλεπτα!

Ακολούθησε στο 79′ το 2-2 από τον Γκούμα και η μεγάλη διακοπή λόγω του προβλήματος με το VAR. Το ματς άρχισε ξανά στο 90+4′ και 37 δεύτερα. Ο Τσικίνιο έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 3-2 στο 90+5′ και 37 δεύτερα!

Η 3αδα του Ολυμπιακού που τα έκανε σχεδόν όλα, γιατί ο Μεντιλίμπαρ δεν… έκραξε τους παίκτες όπως στο Κύπελλο και οι φωνές σε Κοστίνια, η δήλωση που απασχόλησε και η σύγκριση με τον Παναθηναϊκό, τα 60 λεπτά του Ποντένσε, ο Κωστή που ήθελε να δώσει απαντήσεις και κάπου το… παράκανε, η φάση από τα «προσεχώς» και τα «οπλοπολυβόλα» για τη διαιτησία.

