Με τον Τσικίνιο να πετυχαίνει δύο γκολ, μετά το πρώτο του Ρέτσου, ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-2 τον Λεβαδειακό σε παιχνίδι που έληξε στο… 110′ καθώς υπήρχε πρόβλημα με το VAR και χρειάστηκε ένα 15λεπτο για να αποφασιστεί αν μετρούσε ή όχι το γκολ με το οποίο οι Βοιωτοί είχαν ισοφαρίσει σε 2-2.

«Αν υποτιμήσουμε τον αντίπαλο θα χάσουμε», είχε προειδοποιήσει στις δηλώσεις του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καθώς η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου είναι καλή, φορμαρισμένη και είχε μεγάλη ευκαιρία στο 10′ για να παγώσει το Καραϊσκάκη με τον Κωστή μετά το κακό διώξιμο του Τζολάκη αλλά ο Μουζακίτης έδιωξε τη μπάλα πάνω στη γραμμή.

Δεν έγινε, επομένως, το 0-1 και από εκεί και πέρα το παιχνίδι συνεχιζόταν χωρίς κάποια μεγάλη φάση, μέχρι να φτάσουμε στο 29ο λεπτό, όταν ο Ελ Κααμπί έφυγε στην αντεπίθεση, ο Αμπού Χάνα τον σταμάτησε με φάουλ και η μπάλα στρώθηκε στον Τσικίνιο που έκανε το πλασέ, για να αποκρούσει εντυπωσιακά ο Λοντίγκιν.

Λίγα λεπτά μετά, οι «ερυθρόλευκοι» άγγιξαν ξανά το γκολ με το δοκάρι σε εκτέλεση φάουλ του Ποντένσε, για να πάρουν τελικά το προβάδισμα λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου: Κόρνερ του Μουζακίτη στο 43′, κεφαλιά του Ρέτσου και 1-0.

Στο ξεκίνημα του β’ μέρους, στο 55′, ο Ποντένσε πήρε τη μπάλα μετά το γύρισμα του Τσικίνιο, απέφυγε ωραία τον αντίπαλό του και σούταρε με το αριστερό αλλά η μπάλα έφυγε άουτ, για να ακολουθήσουν δύο γκολ μέσα σε δύο λεπτά.

Στο 58′ ο Παλάσιος έφυγε στην αντεπίθεση, βρήκε χώρο, συνεργάστηκε με τον Όζμπολτ και με σουτ έκανε το 1-1, για να έρθει αμέσως μετά, στο 60′, το 2-1 για τους νταμπλούχους: Τρομερό σουτ του Μουζακίτη εκτός περιοχής, ο Λοντίγκιν βρήκε τη μπάλα στέλνοντάς τη στο οριζόντιο δοκάρι και στην επαναφορά ο Τσικίνιο σκόραρε με κεφαλιά.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ξανά το προβάδισμα και στο 73′ είχαν μεγάλη ευκαιρία για να πετύχουν το 3ο γκολ και να κλειδώσουν τη νίκη αλλά ο Λοντίγκιν κατάφερε να αποκρούσει το σουτ του Ζέλσον από κοντά. Και αφού δεν έγινε το 3-1, έγινε στο 79′ το 2-2 με το γυριστό σουτ του Γκούμα εντός περιοχής. Βασικά, στο 79′ κατέληξε η μπάλα στα δίχτυα, το γκολ όμως μέτρησε… 15 λεπτά μετά, καθώς στο Καραϊσκάκη υπήρχε πρόβλημα με VAR και τόσο χρόνο χρειάστηκε ο διαιτητής για να αποφασίσει αν μετράει ή όχι το γκολ.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δείξει στη συνέχεια 17 λεπτά καθυστερήσεις, με τον Ολυμπιακό πάντως να μην επηρεάζεται και να πετυχαίνει το 3-2 στο 96′ με το δεύτερο γκολ του Τσικίνιο, αυτή τη φορά με ωραία με ατομική ενέργεια και πλασέ. Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στις νίκες μετά την ισοπαλία κόντρα στον Παναθηναϊκό και θα περιμένουν τα αποτελέσματα των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ για να δουν αν θα έχουν ή συγκάτοικους στην κορυφή.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (75′ Ροντινέι), Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης (65′ Γκαρθία), Στρεφέτσα (65′ Ζέλσον Μαρτίνς), Ποντένσε (75′ Καμπελά), Τσικίνιο, Ελ Κααμπί (104′ Ταρέμι).

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Αμπού Χάνα, Λιάγκας, Βήχος, Τσοκάι (75′ Γκούμας), Τσιμπόλα, Κωστή, Παλάσιος (99′ Πεντρόσο), Λαγιούς (75′ Μανθάτης), Όζμπολτ.