Η UEFA προχωρά σε αναθεώρηση της διαδικασίας διαγωνισμού για τα δικαιώματα μετάδοσης του Champions League, στοχεύοντας εν μέρει στην αύξηση της ελκυστικότητας του θεσμού για πλατφόρμες streaming όπως η Amazon και η Netflix.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις εξελίξεις, οι τηλεοπτικοί φορείς και οι πλατφόρμες streaming θα μπορούν πλέον να υποβάλλουν προσφορές για δικαιώματα σε πολλαπλές αγορές ταυτόχρονα. Μέχρι τώρα, οι μεγάλοι διαγωνισμοί προκηρύσσονταν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους ανάλογα με τα υφιστάμενα συμβόλαια, γεγονός που καθιστούσε δύσκολη την υποβολή συνδυασμένων προσφορών.

Το Champions League αποτελεί την κορυφαία ετήσια διοργάνωση της UEFA, αποφέροντας δισεκατομμύρια ευρώ σε εμπορικά έσοδα κάθε σεζόν. Ωστόσο, τα δικαιώματα μέσων ενημέρωσης έχουν μέχρι σήμερα κατακερματιστεί, με περίπου 100 διαφορετικούς broadcasters να αγοράζουν διάφορα πακέτα.

Σύμφωνα με το Bloomberg η UEFA εξετάζει πλέον τη δυνατότητα σύναψης μακροχρόνιων συμβολαίων, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που ζήτησε να διατηρηθεί ανώνυμη λόγω της ιδιωτικής φύσης της πληροφορίας. Πάνω από δύο δεκαετίες πριν, η UEFA είχε αλλάξει τους κανόνες της, εν μέρει λόγω πιέσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μειώνοντας τη διάρκεια των τυπικών συμβολαίων σε τρία χρόνια για να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός.

Η νέα διαδικασία θα μπορούσε να περιλαμβάνει και μια παγκόσμια προσφορά, η οποία ενδεχομένως θα επιτρέψει σε έναν πάροχο να μεταδώσει έναν αγώνα σε όλο τον κόσμο για πρώτη φορά, όπως ανέφερε η πηγή. Η UEFA αναμένεται να προκηρύξει τους διαγωνισμούς για τη σεζόν 2027 και έπειτα εντός των επόμενων εβδομάδων.

Στη διαδικασία αξιολόγησης θα λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο το χρηματικό μέγεθος των προσφορών, αλλά και η εμβέλεια και η προωθητική υποστήριξη των ενδιαφερομένων, προστίθεται.

Η UEFA λαμβάνει συμβουλές από τη Relevent Football Partners, θυγατρική της αμερικανικής Relevent Sports, και την UC3, το εμπορικό τμήμα της UEFA και της European Club Association. Οι εκπρόσωποι των Relevent και UC3 αρνήθηκαν να κάνουν δηλώσεις.

Τα μακροχρόνια συμβόλαια φαίνεται να γίνονται όλο και πιο ελκυστικά για την UEFA μετά την επιτυχία της συμφωνίας της στις ΗΠΑ. Το 2022, η Paramount συμφώνησε σε ένα μακροχρόνιο συμβόλαιο αξίας 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα δικαιώματα μετάδοσης των αγώνων του Champions League στις ΗΠΑ μέχρι το 2030.

Η διαδικασία διαγωνισμού στις ΗΠΑ διεξήχθη από τη Relevent Sports, που συνιδρύθηκε από τον ιδιοκτήτη των Miami Dolphins, Stephen M. Ross. Η Relevent κέρδισε αρχικά τα δικαιώματα για τις αμερικανικές μεταδόσεις της UEFA, υπερνικώντας άλλες εταιρείες όπως η Octagon και η IMG της Endeavor, δεσμευόμενη να πουλήσει τα δικαιώματα για τουλάχιστον 250 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Μετά τη συμφωνία στις ΗΠΑ, τον Μάρτιο φέτος η Relevent κέρδισε την εντολή να εκπροσωπήσει τα παγκόσμια δικαιώματα μέσων και χορηγιών της UEFA για τον κύκλο 2027-2033.

Οι πλατφόρμες streaming προσθέτουν όλο και περισσότερο σημαντικά αθλητικά γεγονότα στις υπηρεσίες τους, αλλά μέχρι στιγμής έχουν επικεντρωθεί κυρίως σε μεμονωμένα γεγονότα και όχι σε ολόκληρα πακέτα σεζόν. Η Netflix πρόσφατα συμφώνησε να μεταδώσει το Home Run Derby του Major League Baseball και φέτος θα δείξει το Christmas Gameday του National Football League.

Στην κορυφαία πεντάδα των ευρωπαϊκών αγορών της UEFA, υπάρχει συνδυασμός broadcasters και πλατφορμών streaming. Σύμφωνα με τον ιστότοπο της UEFA, η Γαλλία και η Ισπανία δεν χρησιμοποιούν streaming, με τους αγώνες να μεταδίδονται μέσω Canal+ και Telefonica SA αντίστοιχα. Το 2022, η Amazon εξασφάλισε τριετές συμβόλαιο με την UEFA για τα δικαιώματα μετάδοσης ορισμένων αγώνων του Champions League στο Ηνωμένο Βασίλειο, που λήγει το 2027. Η αμερικανική εταιρεία απέκτησε επίσης ξεχωριστά δικαιώματα για τη μετάδοση αγώνων στη Γερμανία και την Ιταλία.

Οι ανδρικές διοργανώσεις συλλόγων της UEFA, Champions League, Europa League, Conference League και Super Cup, αναμένεται να αποφέρουν τουλάχιστον 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ (5,2 δισεκατομμύρια δολάρια) σε ακαθάριστα εμπορικά έσοδα κάθε σεζόν μέχρι το 2027.

Την περασμένη σεζόν, το Champions League εισήγαγε μεγαλύτερη μορφή πρωταθλήματος με αυξημένο αριθμό αγώνων, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση 18% των εσόδων από μετάδοση στις έξι κορυφαίες αγορές, σύμφωνα με έκθεση της Enders Analysis.