Σοβαρά επεισόδια σημάδεψαν τη ρεβάνς Φλουμινένσε – Λανούς τα ξημερώματα της Τετάρτης (24/9), σε έναν αγώνα που καθόριζε ποια ομάδα θα προκριθεί στα ημιτελικά του Copa Sudamericana. Οι αναταραχές ξέσπασαν μέσα στο γήπεδο του Μαρακανά, προκαλώντας αναστάτωση και πανικό στις κερκίδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, όταν ένας καβγάς μεταξύ οπαδών της Λανούς σε κάποιον προθάλαμο ή στην τουαλέτα του σταδίου μεταφέρθηκε στις κερκίδες. Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με συγκρούσεις μεταξύ οπαδών και αστυνομικών δυνάμεων.

"INCIDENTES"



Porque la policía brasileña empezó a golpear a los hinchas de Lanús en el partido ante Fluminense por la Conmebol Sudamericana. Nada nuevo, van los visitantes y los cagan a palazos, son unos hijos de re mil putas, la concha de la lora.

pic.twitter.com/ciAdePUl2G — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) September 24, 2025

Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν τα πνεύματα χρησιμοποιώντας δακρυγόνα και σφαίρες καουτσούκ. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστοί οι αριθμοί τραυματιών από τα επεισόδια.

🇧🇷💥🇦🇷 Argentinian side Lanús travelled to Rio de Janeiro last night to face Fluminense in their Copa Sudamericana quarter-final. Lanús won the tie but as always there was violence between the Brazilian local police and travelling Argentinian fans 😔 pic.twitter.com/6HqzYzt4KB — 📚 Dame Bola (& Tears at La Bombonera) (@BomboneraTears) September 24, 2025

Οι παίκτες της Λανούς αρνήθηκαν να επιστρέψουν στο γήπεδο μετά τα επεισόδια, απαιτώντας πρώτα να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους. Ο διαιτητής Χεσούς Βαλενθουέλα ανέλαβε την ευθύνη για την εκκίνηση του δεύτερου ημιχρόνου.

"LACRAS"



Porque así es cómo golpeaba la policía brasileña a los hinchas de Lanús en el Maracaná. Después no quieren que seamos racistas con estos simios hijos de re mil putas, la re putísima madre que los re contra parió, no los quiero insultar.

pic.twitter.com/deMV52TwoC — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) September 24, 2025

Αγωνιστικά, η Φλουμινένσε κατάφερε να ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα, αλλά η Λανούς αντέδρασε δυναμικά στο δεύτερο μέρος, εξασφαλίζοντας τελικά την πρόκριση στα ημιτελικά του Copa Sudamericana.