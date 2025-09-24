Σοβαρά επεισόδια σημάδεψαν τη ρεβάνς Φλουμινένσε – Λανούς τα ξημερώματα της Τετάρτης (24/9), σε έναν αγώνα που καθόριζε ποια ομάδα θα προκριθεί στα ημιτελικά του Copa Sudamericana. Οι αναταραχές ξέσπασαν μέσα στο γήπεδο του Μαρακανά, προκαλώντας αναστάτωση και πανικό στις κερκίδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, όταν ένας καβγάς μεταξύ οπαδών της Λανούς σε κάποιον προθάλαμο ή στην τουαλέτα του σταδίου μεταφέρθηκε στις κερκίδες. Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με συγκρούσεις μεταξύ οπαδών και αστυνομικών δυνάμεων.

Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν τα πνεύματα χρησιμοποιώντας δακρυγόνα και σφαίρες καουτσούκ. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστοί οι αριθμοί τραυματιών από τα επεισόδια.

Οι παίκτες της Λανούς αρνήθηκαν να επιστρέψουν στο γήπεδο μετά τα επεισόδια, απαιτώντας πρώτα να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους. Ο διαιτητής Χεσούς Βαλενθουέλα ανέλαβε την ευθύνη για την εκκίνηση του δεύτερου ημιχρόνου.

Αγωνιστικά, η Φλουμινένσε κατάφερε να ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα, αλλά η Λανούς αντέδρασε δυναμικά στο δεύτερο μέρος, εξασφαλίζοντας τελικά την πρόκριση στα ημιτελικά του Copa Sudamericana.