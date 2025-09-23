Με γκολ του Πατήρα στο 95′ η Κηφισιά έκανε το 1-1 κόντρα στην Καβάλα, εκτός έδρας, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας και πήρε τον βαθμό.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ήταν, φυσικά, το φαβορί για τη νίκη και είχε από την αρχή του παιχνιδιού την πρωτοβουλία των κινήσεων, αγγίζοντας το γκολ στο 35′ με το σουτ του Τζίμα που κατέληξε στο δοκάρι. Και αφού δεν έγινε το 0-1, έγινε το 1-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με γκολ του Δημοσθένους.

Η Καβάλα είχε, πλέον, το προβάδισμα και κατάφερνε να το διατηρεί στο β’ μέρος έχοντας και τη βοήθεια της τύχης καθώς οι φιλοξενούμενοι δημιουργούσαν ευκαιρίες αλλά δεν μπορούσαν να σκοράρουν. Έτσι, τα λεπτά περνούσαν, το 1-0 παρέμενε και οι γηπεδούχοι ήταν όλο και πιο κοντά στη νίκη.

Στο 95′, όμως, ο Πατήρας με ωραία κίνηση και πλασέ, μετά το γύρισμα του Παντελίδη, έκανε το 1-1 και έδωσε έστω τον βαθμό στην Κηφισιά.

Καβάλα (Θωμάς Γράφας): Γιαννίκογλου, Βοριαζίδης, Αλιατίδης, Χρούστινετς, Διονέλης (32΄ Δημοσθένους, 59΄ Γαβριηλίδης), Σγουρός, Μπρέγκου, Ερνάντες (84΄ Ρόιμπας), Σταμούλης, Καντουσί, Σιφναίος (46΄ Κουντουριώτης)

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σμπώκος, Μποτία, Έμπο, Κωνσταντακόπουλος (56΄ Λαρουσί), Εσκιβέλ (65΄ Ντίας), Ρουκουνάκης, Πατήρας, Τζίμας (65΄ Παντελίδης), Μούσιολικ (56΄ Τεττέη), Χριστόπουλος (56΄ Πόμπο)