Ο 50χρονος προπονητής του Παναθηναϊκού, Χρήστος Κόντης, έχει αποκτήσει από το γάμο του με την Κωνσταντίνα Πόπη δυο κόρες, τη Ζωή και τη Σύλια. Η Κωνσταντίνα Πόπη έγινε ευρύτερα γνωστή πριν από χρόνια ως μοντέλο και Playmate, μια εποχή που την έφερε στα φώτα της δημοσιότητας για την απασχόλησή της με το μόντελινγκ. Μετά από αυτό το πέρασμα, προχώρησε στη δημιουργία οικογένειας και αποχώρησε σταδιακά από το έντονο επαγγελματικό lifestyle, επιλέγοντας μια πιο ήσυχη και ιδιωτική ζωή στο πλευρό του συζύγου της ο οποίος υπήρξε και πρώην ποδοσφαιριστής.

Τη δεκαετία του 1990 και 2000 η Κωνσταντίνα Πόπη εμφανιζόταν σε περιοδικά, σε φωτογραφήσεις και εκδηλώσεις μόδας, μια πορεία συνηθισμένη για μοντέλα της εποχής που πέρασαν από την ελληνική και κυπριακή σκηνή. Το εξώφυλλο που έκανε για το περιοδικό Playboy τον Ιούνιο του 1998 ακόμη είναι διαθέσιμο για μεταπώληση σε διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες ως πλέον συλλεκτικό περιοδικό.

Από τότε που η Κωνσταντίνα Πόλη παντρεύτηκε τον Χρήστο Κόντη, πρώην ποδοσφαιριστή και πλέον προπονητή με θητείες στην Κύπρο, στα ΗΑΕ και στην Ελλάδα άλλαξε εντελώς τον τρόπο της ζωής της. Από το σημείο που ο Χρήστος Κόντης αγωνιζόταν-εργαζόταν στην Κύπρο, το ζευγάρι έζησε εκεί για αρκετά χρόνια και η πρώην playmate αφοσιώθηκε κυρίως στην οικογένεια και στην ανατροφή των παιδιών τους. H μητρότητα έγινε προτεραιότητα για εκείνη καιπλέ ον προτιμά τoυς χαμηλούς τόνους στη ζωή της και συμπαραστέκεται στα παιδιά και στο σύζυγό της, ο οποίος μάλιστα στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας γεγονός που η Κωνσταντίνα Πόπη σχολίασε δημόσια, λέγοντας πως «ο Χρήστος ζει από θαύμα» όταν αναφερόταν στις συνέπειες εκείνης της περιόδου.

Η ιστορία της Κωνσταντίνας Πόπη είναι παράδειγμα του πώς μια public figure του lifestyle και της μόδας μπορεί, σε μια φάση ζωής, να επιλέξει τη στροφή προς την οικογένεια και την ιδιωτικότητα. Από το μόντελινγκ και την εποχή των Playmates, πέρασε σε έναν πιο ήρεμο ρόλο και έγινε σύζυγος, μητέρα και συνοδοιπόρος στην πορεία του συζύγου της στο ποδόσφαιρο και την προπονητική.