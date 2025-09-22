Θύμα επίθεσης έξω από το «Όλντ Τράφορντ» έπεσε ο οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που έχει γίνει viral στα social media εξαιτίας της κόμμωσης του, καθώς θα έμενε ακούρευτος μέχρι οι «κόκκινοι διάβολοι» να καταφέρουν να κερδίσουν πέντε νίκες στη σειρά.

Ο Φρανκ Ίλετ, γνωστός στους διαδικτυακούς κύκλους για την ασυνήθιστη αυτή… υπόσχεση, έπεσε θύμα επίθεσης όταν ένας άνδρας τον πλησίασε, τον άρπαξε από τα μαλλιά και άρχισε να τον βρίζει, πριν παρέμβουν παριστάμενοι και απομακρύνουν τον επιτιθέμενο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο δράστης φάνηκε ενοχλημένος από τη φήμη που έχει αποκτήσει ο Ίλετ, λέγοντάς του πως το μόνο που κάνει είναι να τραβάει την προσοχή, αποκαλώντας τον περιφρονητικά «κοριτσάκι».

Το περιστατικό έρχεται να υπενθυμίσει πως, ακόμα και στις πιο αθώες και χιουμοριστικές εκφράσεις του οπαδικού πάθους, δεν λείπουν οι ακρότητες και η τοξικότητα. Ευτυχώς, ο Φρανκ δεν τραυματίστηκε σοβαρά και το θέμα δεν κλιμακώθηκε περαιτέρω.