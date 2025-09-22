Η 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε, με Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ να μοιράζονται την κορυφή της βαθμολογίας με δέκα βαθμούς, σύμφωνα ομως με το Football Meets Data, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μακράν τις περισσότερες πιθανότητες να στεφθούν στο τέλος πρωταθλητές.

Ο αλγόριθμος δίνει στους Πειραιώτες 72,8% για να κόψουν πρώτοι το νήμα, ενώ πιο πίσω, βρίσκουμε τον ΠΑΟΚ, που έχει 13,7%, ενώ η ΑΕΚ έχει 12,3%.

Την πεντάδα συμπληρώνουν με πολύ χαμηλά νούμερα Παναθηναϊκός και Άρης, που έχουν λιγότερο από 1%.