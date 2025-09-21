Λίγες μέρες μετά το 4-1 επί του ΠΑΟΚ για το κύπελλο Ελλάδας, ο Λεβαδειακός συνέτριψε και τον ΟΦΗ, με 4-0 αυτή τη φορά, για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League και πήγε στους 7 βαθμούς, αφήνοντας στους 3 τους Κρητικούς.

Το ξεκίνημα του αγώνα ήταν ονειρικό για τους γηπεδούχους και εφιαλτικό για τους φιλοξενούμενους καθώς μόλις στο 1ο λεπτό έγινε το 1-0 από τον Λαγιούς που πήρε την πάσα του Όζμπολτ και σκόραρε προ κενής εστίας.

Η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς έδειχνε να τα έχει χαμένα και έψαχνε τα πατήματά της στη συνέχεια, στο 25′ όμως τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα καθώς έμεινε με 10 παίκτες μετά την αποβολή του τερματοφύλακα Χριστογεώργου που βγήκε εκτός περιοχής και έδιωξε τη μπάλα με το χέρι μετά το λάθος του Λαμπρόπουλου που είχε ως αποτέλεσμα ο Λαγιούς να βγει σε θέση για γκολ.

Όπως και να έχει, το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 1-0, με το ξεκίνημα του δεύτερου όμως τα δεδομένα άλλαξαν ξανά καθώς αποβλήθηκε και ο Νους για πάτημα σε αντίπαλο, αφήνοντας τον ΟΦΗ με 9 παίκτες… Από εκεί και πέρα, όπως εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς, ο Λεβαδειακός ήλεγχε πλήρως την κατάσταση και κατάφερε να μετατρέψει τη νίκη σε θρίαμβο.

Στο 69′ ο Όζμπολτ, μετά την ασίστ του Παλάσιος, έγραψε το 2-0, για να ακολουθήσει το 3-0 από τον Πεντρόζο στο 79′ και το 4-0 από τον Μανθάτη στο 83′, με τους Βοιωτούς να έχουν πλέον 7 βαθμούς μετά τις πρώτες 4 αγωνιστικές.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Αμπού Χάνα (46΄ Τσιβελεκίδης), Βήχος, Λιάγκας, Τσοκάι, Κωστή (82΄ Φίλων), Συμελίδης (58΄ Πεντρόζο), Παλάσιος, Λαγιούς (58΄ Μανθάτης), Όζμπολτ (78΄ Γκούμας).

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Γκονζάλες, Χατζηθεοδωρίδης (60΄ Λιούις), Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος (74΄ Βούκοτιτς), Ανδρούτσος, Φούντας (73΄ Θεοδοσουλάκης), Σενγκέλια (61΄ Σαλσίδο), Νους, Ρακόνιατς (28΄ Λίλο).