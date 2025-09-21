Απίθανα πράγματα έγιναν στο Σχηματάρι στον αγώνα της τοπικής Αναγέννησης με τον Θεσπρωτό για τη Γ’ Εθνική καθώς οι φιλοξενούμενοι παρατάχθηκαν με 9 παίκτες, έφαγαν γκολ στο 1ο λεπτό και αμέσως μετά προκάλεσαν τη διακοπή του παιχνιδιού.

Η ομάδα της Ηγουμενίτσας, η οποία δεν είχε κατέβει στον αγώνα της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, παρατάχθηκε μόνο με 9 παίκτες στον αγώνα με την Αναγέννηση, οπότε άπαντες ήξεραν ήδη ότι δεν θα ήταν ανταγωνιστική.

Αυτό που δεν ήξεραν και έμαθαν στη συνέχεια, ήταν πως το ματς θα διαρκούσε… δύο λεπτά όλα κι όλα. Ο Θεσπρωτός δέχθηκε γκολ μόλις στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης και αμέσως μετά τρεις παίκτες του βρέθηκαν στο έδαφος και ζητούσαν τις πρώτες βοήθειες.

Οι τρεις ποδοσφαιριστές, τελικά, δήλωσαν αδυναμία να συνεχίσουν το παιχνίδι, οπότε αυτό διακόπηκε οριστικά με βάση τον κανονισμό…

Βίντεο με όλα όσα έγιναν στο Σχηματάρι