Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, Στέφανος Τσιτσιπάς, Νο 27 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος υγείας που τον ταλαιπωρούσε τον τελευταίο καιρό. Πιο συγκεκριμένα, ο Τσιτσιπάς υπεβλήθη σε επέμβαση για αφαίρεση κήλης, η οποία του προκαλούσε έντονους πόνους και δυσκολίες κατά την προπόνηση και τους αγώνες.

Η επιστροφή του στα γήπεδα αναμένεται σε μερικές εβδομάδες, με τον Έλληνα πρωταθλητή να ελπίζει ότι θα είναι έτοιμος να συμμετάσχει στο διεθνές τουρνουά επίδειξης «Six Kings Slam», που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου στη Σαουδική Αραβία.

Ο Τσιτσιπάς θα αντικαταστήσει τον Βρετανό Τζακ Ντρέιπερ, ο οποίος απέσυρε τη συμμετοχή του, και προσδοκά να συμμετάσχει στο τουρνουά του Ριάντ, όπου οι έξι συμμετέχοντες θα λάβουν από 1,5 εκατομμύριο δολάρια μόνο για τη συμμετοχή τους, ενώ ο νικητής θα κερδίσει πέντε εκατομμύρια δολάρια. Εκτός από τον Τσιτσιπά, στο τουρνουά θα αγωνιστούν οι Νόβακ Τζόκοβιτς, Κάρλος Αλκαράθ, Γιανίκ Σίνερ, Αλεξάντερ Ζβέρεφ και Τέιλορ Φριτς.