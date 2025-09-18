Με το δεξί μπήκε στο φετινό Champions League η Μπαρτσελόνα καθώς επικράτησε με 2-1 της Νιούκαστλ εκτός έδρας, την ώρα που η Μάντσεστερ Σίτι νικούσε με 2-0 τη Νάπολι, η Άιντραχτ Φρανκφούρτης συνέτριβε με 5-1 τη Γαλατασαράι και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έπαιρνε εύκολη νίκη με 4-1 επί της πρωτάρας Καϊράτ Αλμάτι.

Στο «St’ James’ Park» η Νιούκαστλ μπήκε δυνατά και πατούσε καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο, διάστημα στο οποίο είχε ευκαιρίες για να προηγηθεί αλλά δεν το έκανε. Οι δύο ομάδες, επομένως, πήγαν στα αποδυτήρια με το 0-0 να παραμένει και όταν επέστρεψαν από αυτά ανέλαβε ένας Άγγλος να δώσει τη λύση για τους Ισπανούς.

Στο 58′ ο Ράσφορντ με κεφαλιά, μετά τη σέντρα του Κουντέ, έκανε το 0-1 και στο 67′ βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα, αυτή τη φορά με δυνατό σουτ, γράφοντας το 0-2. Οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 1-2 με τον Γκόρντον στο 90′, η Μπαρτσελόνα όμως πήρε τη νίκη.

Με το δεξί κόντρα σε 10 παίκτες η Σίτι

Στο Μάντσεστερ η Σίτι υποδέχθηκε τη Νάπολι, η οποία έμεινε με 10 παίκτες από νωρίς και συγκεκριμένα το 21′, όταν ο Ντι Λορέντσο έκανε φάουλ στον Χάαλαντ ενώ ήταν τελευταίος παίκτης και το VAR παρενέβη για να έρθει η αποβολή του. Οι Ιταλοί, έτσι, έπρεπε να παίξουν σχεδόν όλο το παιχνίδι με αριθμητικό μειονέκτημα και μοιραία λύγισαν κάποια στιγμή.

Στο 56′ ο Χάαλαντ με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 και στο 65′ ο Ντοκού με ατομική ενέργεια έκανε το 2-0, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, με την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα να αρχίζει με νίκη τη φετινή πορεία της.

Εύκολα η Σπόρτινγκ, αλλαγή ο Ιωαννίδης

Στη Λισαβόνα η Σπόρτινγκ φιλοξένησε την πρωτάρα Καϊράτ Αλμάτι και δε δυσκολεύτηκε να τη νικήσει με 4-1. Οι Πορτογάλοι έχασαν πέναλτι στο 21′ με τον Χιούμλαντ, έκαναν το 1-0 στο 44′ με σουτ του Τρινκάο, έριξαν στο ματς τον Ιωαννίδη στο 62′, έκαναν το 2-0 στο 65′ ξανά με τον Τρινκάο, σκόραραν στο 67′ για το 3-0 με τον Άλισον Σάντος και αμέσως μετά ήρθε και το 4-0 από τον Κουέντα. Η Καϊράτ, πάντως, δεν τα… έβαψε μαύρα και στο 86′ κατάφερε να πετύχει και το πρώτο της γκολ στη διοργάνωση με τον Εντμίλσον Σάντος, μειώνοντας σε 4-1.

Πάρτι για την Άιντραχτ

Στη Φρανφκούρτη, τέλος, η Γαλατασαράι κατάφερε να ανοίξει το σκορ με τον Αγκούν στο 8′, η συνέχεια όμως άνηκε ολοκληρωτικά στην Άιντραχτ, η οποία έκανε ό,τι ήθελε: 1-1 στο 37′ με αυτογκόλ του Σάντσες, 2-1 στο 45’+2 από τον Ουζούν, 3-1 στο 45’+4′ από τον Μπούρκαρντ, 4-1 στο 66′ ξανά με τον Μπούρκαρντ και 5-1 στο 75′ από τον Κνάουφ.