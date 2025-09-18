Η Κλαμπ Μπριζ μπήκε με τον καλύτερο τρόπο στο φετινό Champions League καθώς συνέτριψε με 4-1 τη Μονακό για την 1η αγωνιστική της League Phase ενώ η Λεβερκούζεν πήρε εκτός έδρας ισοπαλία 2-2 κόντρα στην Κοπεγχάγη χάρη σε αυτογκόλ του Χατζηδιάκου στα τελευταία λεπτά.

Η Κλαμπ Μπριζ ήταν μία από τις ομάδες που άφησαν καλές εντυπώσεις την περσινή σεζόν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και μπήκε… ορεξάτη και φέτος, παίρνοντας μεγάλη νίκη με 4-1 επί της Μονακό.

Οι Βέλγοι, για τους οποίους ο Χρήστος Τζόλης ήταν κανονικά βασικός, απέφυγαν το 0-1 στο 10′ καθώς ο Αλιούς δεν ευστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι και στη συνέχεια… έστησαν πάρτι: 1-0 στο 32′ ο Τροσόλδι, 2-0 στο 39′ ο Ονιεντίκα με κοντινή προσπάθεια, 3-0 στο 43′ ο Φανάκεν με εντυπωσιακό σουτ, 4-0 στο 75′ ο Ντιακόν!

Το μόνο που κατάφερε η Μονακό ήταν να πετύχει το γκολ της τιμής στις καθυστερήσεις με τον Ανσού Φατί (4-1).

Πήρε βαθμό η Λεβερκούζεν με αυτογκόλ του Χατζηδιάκου

Στο άλλο παιχνίδι που έγινε την ίδια ώρα, η Κοπεγχάγη υποδέχθηκε τη Λεβερκούζεν και άνοιξε το σκορ στο 9ο λεπτό με ωραίο τελείωμα του Λάρσον εντός περιοχής. Οι Γερμανοί ισοφάρισαν στο 82′ με υπέροχη εκτέλεση φάουλ του Γκριμάλδο, οι Δανοί όμως δεν πτοήθηκαν και στο 87′ έκαναν το 2-1 με τον Ουέσκας. Όλα έδειχναν, επομένως, ότι η Κοπεγχάγη θα έπαιρνε τη νίκη, στο 91′ όμως η μπάλα βρήκε στον Χατζηδιάκο μετά την προσπάθεια του Ετσεβερί και κατέληξε στα δίχτυα για να γίνει το 2-2 με αυτογκόλ.