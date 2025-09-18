Στη σχέση του με τον Παναθηναϊκό αναφέρθηκε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στις δηλώσεις του μετά την ήττα (91-82) της Παρτιζάν στο πλαίσιο του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που διεξάγεται στην Αυστραλία.

Οι «πράσινοι» πήραν τη νίκη κόντρα στην ομάδα του Βελιγραδίου και… στενοχώρησαν τον επί 13 χρόνια προπονητή τους, ο οποίος δεν ξεχνάει όσα έζησε μαζί τους και φάνηκε και από όσα είπε στις δηλώσεις του.

«Είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ και που παίζουμε σε ένα τουρνουά που φέρει το όνομα του Παύλου Γιαννακόπουλου, ενός ανθρώπου με τεράστια συμβολή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και ιδιαίτερα στον Παναθηναϊκό. Ήταν ένα όμορφο παιχνίδι, σε εξαιρετική ατμόσφαιρα, με φιλάθλους από την Ελλάδα και τη Σερβία. Μας έλειπαν κάποιοι παίκτες, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα, το σημαντικό είναι να κατανοήσουμε τι κάναμε σωστά και τι όχι στο παιχνίδι μας», είπε αρχικά ο Ομπράντοβιτς και στη συνέχεια ρωτήθηκε για τον Παναθηναϊκό.

« «Παίξαμε μαζί σε 27 τελικούς και κατακτήσαμε 23 τρόπαια. Ο Παναθηναϊκός είναι σαν δικός μου σύλλογος. Είμαι από τη Σερβία και η Παρτίζαν είναι κάτι που κουβαλάω πάντα μέσα μου, αλλά και ο Παναθηναϊκός είναι, λίγο πολύ, το ίδιο. Το συναίσθημα είναι ξεχωριστό», ήταν η απάντησή του.