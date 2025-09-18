Με νίκη μπήκε στο 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο διεξάγεται στην Αυστραλία, ο Παναθηναϊκός, καθώς με τον Ναν να έχει 21 πόντους και τον Γιούρτεβεν να βάζει άλλους 20 παίρνοντας και 13 ριμπάουντ, επικράτησε της Παρτιζάν με 91-82.

Το «τριφύλλι», όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, βρέθηκε να χάνει 44-37 στο ημίχρονο, ωστόσο στο δεύτερο μέρος ανέβασε «στροφές» και με σερί 10-0 προηγήθηκε 56-52, 2:58 πριν το τέλος της τρίτης περιόδου. Με 2/2 βολές του Ναν, 4:51 πριν τη λήξη του ματς, ο Παναθηναϊκός απέκτησε διψήφιο προβάδισμα (80-69) και στη συνέχεια διαχειρίστηκε την διαφορά και έφτασε χωρίς προβλήματα στην τελική επικράτηση.

Κορυφαίοι σε απόδοση για τον Παναθηναϊκό, με τον οποίο δεν αγωνίστηκε ο Κώστας Σλούκας, ήταν ο Κέντρικ Ναν με 21 πόντους και ο Ομέρ Γιουρτσεβέν που σημείωσε νταμπλ νταμπλ με 20 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Επόμενο παιχνίδι είναι αυτό της Κυριακής (21/9, 12:00) με αντίπαλος τους 36ers από την Αδελαΐδα και θα διεξαχθεί στην «Qudos Bank Arena» του Σίδνεϊ.

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 37-44, 62-58, 91-82

Παναθηναϊκός (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Ρογκαβόπουλος 10 (2), Σαμοντούροβ 8, Γκραντ 9 (2), Ναν 21 (2), Τολιόπουλος 7 (1), Ερνανγκόμεθ 9, Μήτογλου 7 (1), Γιούρτσεβεν 20 (13 ριμπάουντ).

Παρτιζάν (Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς): Τζόουνς 2, Μίλτον 5, Ουάσινγκτον 19 (5), Οσετκόφσκι 16 (2), Μποσνιάκοβιτς 3 (1), Μαρίνκοβιτς 2, Μιγιαΐλοβιτς 4, Μπράουν 13 (2), Λάκιτς, Πάρκερ 18, Ντανίλοβιτς.