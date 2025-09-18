Προπονητής της Μπενφίκα, όπου θα βρει τον Βαγγέλη Παυλίδη, και επισήμως είναι πλέον ο Ζοσέ Μουρίνιο καθώς ανακοινώθηκε η πρόσληψή του με συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Η καριέρα του Special One έχει πάρει την κατηφόρα τα τελευταία χρόνια και ήταν θέμα το πού θα συνέχιζε μετά την απόλυσή του από τη Φενέρμπαχτσε. Η… λύση, τελικά, δόθηκε από την ομάδα της Λισαβόνας, με την οποία είχε κάνει το ντεμπούτο του στους πάγκους τον Σεπτέμβριο του 2000.

Ο Μουρίνιο είναι και επισήμως, πλέον, ο νέος προπονητής της Μπενφίκα υπογράφοντας μέχρι το 2027, αν και στο συμβόλαιο υπάρχει όρος που επιτρέπει και στις δύο πλευρές να τερματίσουν τη συνεργασία τους μέσα στο πρώτο 10ήμερο μετά τον τελευταίο αγώνα της φετινής σεζόν.

Στόχος των «αετών» είναι η επιστροφή στην κορυφή της Πορτογαλίας με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και παράλληλα μια καλή πορεία στο Champions League, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να αποτελεί το μεγάλο αστέρι της ομάδας.