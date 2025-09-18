Η Λίβερπουλ νίκησε την Ατλέτικο Μαδρίτης στο τελευταίο λεπτό της συνάντησης και ξεκίνησε με νίκη την παρουσία της στην League Phase του Champions League και ο Τσόλο Σιμεόνε δεν το πήρε και πολύ καλά.

Ο Αργεντίνος επιτέθηκε σ’ έναν οπαδό των γηπεδούχων, γιατί όπως υποστήριξε του έκανε χειρονομίες.

Για την αντίδρασή του αυτή, ο Σιμεονέ αποβλήθηκε και είδε τα λίγα εναπομείναντα λεπτά της αναμέτρησης από τα αποδυτήρια.

Στις δηλώσεις που έκανε για το συμβάν είπε: «Σε προσβάλλουν σε ολόκληρο το παιχνίδι και δεν μπορείς να πεις τίποτα. Η αντίδρασή μου δεν είναι δικαιολογημένη, αλλά δεν ξέρεις το πώς είναι να υπομένεις προσβολές για 90 λεπτά ασταμάτητα. Ελπίζω η Λίβερπουλ να εντοπίσει το άτομο που το έκανε αυτό. Αυτός που πρέπει να μείνει ήρεμος είμαι εγώ, αυτός που πρέπει να υπομείνει τις προσβολές του άλλου».

Στη συνέχεια ανέφερε: «Με τον ίδιο τρόπο που παλεύουμε ενάντια στον ρατσισμό θα μπορούσαμε να αγωνιζόμαστε για τις προσβολές που γίνονται. Είμαι καλός άνθρωπος».