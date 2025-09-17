Η κάτοχος του τίτλου, Παρί Σεν Ζερμέν, συνέτριψε με 4-0 την Αταλάντα για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League, την ώρα που η Μπάγερν Μονάχου νικούσε με 3-1 την Τσέλσι, η Λίβερπουλ επικρατούσε της Ατλέτικο Μαδρίτης με 3-2 και η Ίντερ περνούσε από την έδρα του Άγιαξ με 2-0.

«Πέρυσι γράψαμε ιστορία και το ίδιο θέλουμε να κάνουμε και φέτος», δήλωσε ο Λουίς Ενρίκε για την Παρί, η οποία υποδέχθηκε την Αταλάντα και την καθάρισε εύκολα με 4-0. Οι πρωταθλητές Ευρώπης άνοιξαν το σκορ στο 3′ με τον Μαρκίνιος μετά το γύρισμα του Φαμπιάν Ρουίθ, έκαναν το 2-0 στο 29′ με τρομερή ενέργεια του Κβαρατσχέλια, ανέβασαν το σκορ στο 3-0 στο 51′ με διαγώνιο σουτ του Μέντες και πέτυχαν και 4ο γκολ στις καθυστερήσεις με τον Ράμος (4-0).

Νίκη με Τουράμ η Ίντερ

Η Ίντερ, φιναλίστ την περσινή σεζόν, αντιμετώπισε εκτός έδρας τον Άγιαξ και πήρε τη νίκη με 2-0, χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα. Οι Ιταλοί προηγήθηκαν στο 42′ με κεφαλιά του Τουράμ μετά τη σέντρα του Τσαλχάνογλου και στο 47′ οι δυο τους συνεργάστηκαν ξανά: Κόρνερ του Τούρκου, νέα κεφαλιά του Γάλλου και η μπάλα στα δίχτυα για το 0-2, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Λυτρωτής Φαν Ντάικ για τη Λίβερπουλ

Στο Άνφιλντ η Λίβερπουλ φιλοξένησε την Ατλέτικο Μαδρίτης και μπήκε φουριόζα στο ματς, με αποτέλεσμα να προηγείται με 2-0 από πολύ νωρίς. Στο 4′ ο Σαλάχ εκτέλεσε φάουλ και η μπάλα, αφού βρήκε και στον Ρόμπερτσον, κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0, για να έρθει στο 2-0 το 6′ από το δεύτερο γκολ του Αιγύπτιου, αυτή τη φορά με τελείωμα εντός περιοχής. Οι Ισπανοί, όμως, αντέδρασαν, μείωσαν σε 2-1 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με τον Γιορέντε και αυτός ήταν που έκανε και το 2-2 με σουτ εκτός περιοχής στο 81′. Όλα έδειχναν ισοπαλία επομένως, στις καθυστερήσεις όμως ο Φαν Ντάικ με κεφαλιά, μετά το κόρνερ του Σόμποσλαϊ, έδωσε τη νίκη στη Λίβερπουλ με 3-2.

Πάτησε την Τσέλσι η Μπάγερν

Τέλος, στο Μόναχο, η Μπάγερν υποδέχθηκε την Τσέλσι και άνοιξε το σκορ στο 20′ με το αυτογκόλ του Τσαλόμπα, για να ακολουθήσει στο 27′ το 2-0 με πέναλτι του Κέιν. Αμέσως μετά, στο 29′, ο Πάλμερ με ωραίο τελείωμα μείωσε σε 2-1 και έβαλε ξανά στο παιχνίδι τους Άγγλους, οι Γερμανοί όμως πήραν τη νίκη κάνοντας το 3-1 στο 63′ ξανά με τον Κέιν.