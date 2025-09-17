Ο Ολυμπιακός κόλλησε στο 0-0 με την Πάφο για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League, αποτέλεσμα πάντως που δεν προκάλεσε ζημιά στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά το ranking της UEFA.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήθελαν, προφανώς, τη νίκη, αφενός επειδή είναι καλύτερη ομάδα από τους Κύπριους και έπαιζαν εντός έδρας, αφετέρου για να μη χάσουν υπερπολύτιμους βαθμούς στη μάχη για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Παρά το γεγονός ότι ήταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, όμως, δεν κατάφεραν να βρουν τον τρόπο για να σκοράρουν και έμειναν στο 0-0, χάνοντας δύο βαθμούς. Η Ελλάδα, όμως, δεν έχασε τίποτα στη βαθμολογία της UEFA.

Με το ματς της Σλάβια Πράγας με τη Μπόντο Γκλιμτ να λήγει κι αυτό ισόπαλο, με 2-2, η Ελλάδα παρέμεινε στην 11η θέση με αναλλοίωτη τη διαφορά από τη 12η Νορβηγία.

Η βαθμολογία της UEFA