Η Γάζα βρίσκεται εδώ και μήνες στο επίκεντρο μιας από τις πιο σκληρές ανθρωπιστικές κρίσεις της εποχής μας. Χιλιάδες άμαχοι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ολόκληρες κοινότητες ξεριζώνονται και ζουν υπό ακραίες συνθήκες πολέμου, φτώχειας και φόβου. Ο κόσμος παρακολουθεί, αλλά οι φωνές που ζητούν δικαιοσύνη και αλληλεγγύη είναι λίγες και αποσπασματικές.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ένας καλλιτέχνης από τον χώρο της street art αποφάσισε να μιλήσει με τον δικό του τρόπο. Ο Dazno, γνωστός στην urban τέχνη για τα δυναμικά του stencils και τα μηνύματα που δεν φοβούνται να προκαλέσουν, κάνει το επόμενο βήμα και λανσάρει μία ποδοσφαιρική φανέλα που δεν είναι απλώς ρούχο, αλλά δήλωση. Επάνω της δεσπόζει το σύνθημα «Call it what it is, Genocide», ένα ξεκάθαρο κάλεσμα να ειπωθούν τα πράγματα με το όνομά τους για όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

Η κίνηση αυτή δεν είναι εμπορική. Αντίθετα, τα έσοδα από τις πωλήσεις θα δοθούν απευθείας στην Παλαιστινιακή κοινότητα, στηρίζοντας ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά για να επιβιώσουν. Ο Dazno, όμως, δεν σταματά εκεί. Στέλνει ένα ανοιχτό μήνυμα στους Έλληνες αθλητές, να φορέσουν τη φανέλα, να δείξουν πως δεν κλείνουν τα μάτια, να πάρουν θέση σε μια ιστορική στιγμή. Όπως τονίζει, «η ιστορία γράφεται τώρα», και η σιωπή ισοδυναμεί με αδιαφορία.

«Η ιδέα του να φτιάξω μια ποδοσφαιρική μπλούζα για την γενοκτονία που λαμβάνει χώρα δίπλα μας προκύπτει από την ανάγκη μου να εκφράσω με ξεκάθαρο τρόπο ότι έχω διαλέξει πλευρά. Ναι, να κάνουμε γκραφίτι υπέρ της Παλαιστίνης στο δημόσιο χώρο, να γεμίζουμε αυτοκόλλητα παντού, όλα αυτά είναι εξαιρετικές δράσεις, αλλά ήθελα κάτι που να το φέρω, αρχικά εγώ προσωπικά, στην καθημερινότητα μου. Όχι ένα ακόμα σύνθημα ή ένα στένσιλ σε έναν τοίχο που οκ το κάναμε, τέλειωσε, αύριο μπορεί να μην υπάρχει πια» λέει ο Dazno και συνεχίζει:

«Θέλω ο τουρίστας να το βλέπει έξω στο δρόμο και να ξέρει αυτόματα που έχει έρθει για διακοπές. Θέλω ο ισραηλινός που αγόρασε και ξεσπίτωσε την φίλη μας την Σοφία για να κάνει το διαμέρισμα που έμενε για 15 χρόνια Airbnb, όταν μας δει, να καταλάβει ότι θα αντισταθούμε, εμείς προσωπικά, με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας/ία στον εποικισμό που προσπαθεί να κάνει σε έναν ακόμα τόπο. Ότι αν η οπτική του συμφωνεί με αυτή της Ισραηλινής κυβέρνησης, δεν είναι καλοδεχούμενος. Τώρα θα μου πεις γιατί την έκανα σε ποδοσφαιρική μπλούζα.

Γιατί το ποδόσφαιρο είναι μια παγκόσμια γλώσσα από μόνο του, μπορεί να είναι ένα σύμβολο ενότητας και συντροφικότητας. Η ποδοσφαιρική φανέλα από τον σχεδιασμό της, είναι ένα αποτελεσματικό μέσο, επιτρέπει έντονα σχέδια και μεγάλες γραμματοσειρές, ότι πρέπει για να μεταφέρεις ένα μήνυμα. Αντί λοιπόν για τις διαφημίσεις αεροπορικών και στοιχηματικών εταιριών, την επανοικειοποιούμαι για να δηλώσω τα αυτονόητα. Και με ετούτα και με εκείνα θα μαζέψουμε και χρήματα για την Παλαιστινιακή παροικία. Όλα τα έσοδα θα πάνε εκεί» καταλήγει.

Στην ερώτηση «Υπάρχει κάποιος Έλληνας αθλητής που θα ήθελες να φορέσει τη φανέλα σου ως επιδραστική κίνηση κι αν ναι ποιος;» ο Dazno απαντά «Ιδανικά θα ήθελα όσο περισσότεροι γίνεται. Γιατι τώρα γράφεται η Ιστορία και δυστυχώς η πλειοψηφία των Ελλήνων αθλητών δεν έχει πάρει θέση.»

Σε μια χώρα όπου ο αθλητισμός συχνά κατακερματίζεται από οπαδικές γραμμές, ο καλλιτέχνης υπενθυμίζει πως υπάρχουν στιγμές που ξεπερνούν το γήπεδο και την αντιπαλότητα. Στιγμές που απαιτούν να σταθούμε άνθρωποι, όχι οπαδοί. Και αυτή η φανέλα είναι ακριβώς αυτό, ένα σύμβολο ενότητας, αλληλεγγύης και αντίστασης απέναντι στη βαρβαρότητα. Η ερώτηση, λοιπόν, δεν είναι ποια ομάδα υποστηρίζεις. Η ερώτηση είναι: θα τη φορέσεις; Αν ναι, θα τη βρεις εδώ