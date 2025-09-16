Η ένταση μεταξύ του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Αλπερέν Σενγκούν κατά τις τελευταίες ημέρες του EuroBasket 2025 προκάλεσε αρκετή συζήτηση. Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται ότι και οι δύο θέλουν να αφήσουν πίσω τα γεγονότα του παρελθόντος, κάνοντας μάλιστα collab στο Instagram!

Μετά το ενωτικό μήνυμα του Greek Freak, ο Τούρκος σέντερ δημοσίευσε ένα story στο οποίο τόνισε ότι σέβεται τους Έλληνες και ότι όσα ανέβασε μετά τον ημιτελικό αποτελούν «επικοινωνιακό λάθος», συνοδευόμενο από μια φωτογραφία όπου φαίνονται μαζί στο παρκέ.

«Το ποστ μου μετά το παιχνίδι της Ελλάδας ήταν ένα επικοινωνιακό λάθος. Έχω μεγάλο σεβασμό για τους Έλληνες. Δεν υπήρχε πρόθεση για προσβολή», γράφει στην ανάρτησή του ο Σενγκούν.