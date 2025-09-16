Με ανακοίνωσή της η Μπαρτσελόνα, η οποία στις 21 Οκτωβρίου θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό για το Champions League, έκανε γνωστό πως το προσεχές παιχνίδι με τη Χετάφε (21/9) δεν θα διεξαχθεί στο Καμπ Νου καθώς παραμένει ανέτοιμο αλλά στο βοηθητικό γήπεδο «Γιόχαν Κρόιφ».

Οι «μπλαουγκράνα» υπολόγιζαν ότι θα επέστρεφαν στο ανακαινισμένο γήπεδό τους με την έναρξη της σεζόν αλλά τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα ήθελαν και οι εργασίες συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό.

Όπως ανακοίνωσε η Μπαρτσελόνα, ο αγώνας με τη Χετάφε για το πρωτάθλημα, στις 21 Σεπτεμβρίου, θα διεξαχθεί στο βοηθητικό γήπεδο «Γιόχαν Κρόιφ», όπου αντιμετώπιζε και τη Βαλένθια πρόσφατα, καθώς το Καμπ Νου παραμένει ανέτοιμο.

Στόχος των Καταλανών, πλέον, είναι να προλάβουν το εντός έδρας παιχνίδι με την Παρί Σεν Ζερμέν την 1η Οκτωβρίου, να είναι δηλαδή αυτό το παιχνίδι στο οποίο θα μπουν στο νέο Καμπ Νου. Αν όχι, τότε το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στο ανακαινισμένο γήπεδό τους θα είναι αυτό με τον Ολυμπιακό στις 21 Οκτωβρίου.

Στην ανακοίνωση για το παιχνίδι με τη Χετάφε αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Η Μπαρτσελόνα ανακοινώνει ότι ο αγώνας της 5ης αγωνιστικής της La Liga που θα διεξαχθεί στις 12 Σεπτεμβρίου εναντίον της Χετάφε, δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί στο Spotify Camp Nou.

Ο σύλλογος συνεχίζει να εργάζεται εντατικά για να λάβει τις απαραίτητες διοικητικές άδειες για το άνοιγμα του Spotify Camp Nou τις επόμενες ημέρες. Για τον λόγο αυτό, ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Johan Cruyff Stadium».