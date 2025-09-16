Το Champions League είναι ξανά εδώ με το νέο φορμάτ της «league phase» που ήρθε για να μείνει.

Πώς λειτουργεί το νέο φορμάτ «league phase» στο Champions League 2025/26;

Η φετινή σεζόν είναι μόλις η δεύτερη χρονιά εφαρμογής της νέας δομής της UEFA. Τα γνώριμα οκτώ γκρουπ ανήκουν πλέον στο παρελθόν και στη θέση τους υπάρχει ένας ενιαίος πίνακας με 36 ομάδες.

Κάθε σύλλογος αντιμετωπίζει οκτώ διαφορετικούς αντιπάλους, τέσσερις εντός έδρας και τέσσερις εκτός. Η νίκη δίνει τρεις βαθμούς και η ισοπαλία έναν, ωστόσο η πρόκριση δεν είναι τόσο απλή όσο παλαιότερα.

Οι οκτώ πρώτες ομάδες μετά την 8η αγωνιστική προκρίνονται απευθείας στους «16». Οι σύλλογοι που θα τερματίσουν από την 9η έως την 24η θέση θα δώσουν διπλούς αγώνες play-off για την πρόκριση στη νοκ άουτ φάση. Οι τελευταίες δώδεκα ομάδες αποκλείονται οριστικά, χωρίς δεύτερη ευκαιρία στο Europa League.

Ποιοι είναι τα φαβορί για το Champions League;

Σύμφωνα με όσα παρουσιάζει το skysports ο υπερυπολογιστής της Opta στρέφει την προσοχή κυρίως στην Premier League. Η Λίβερπουλ θεωρείται το μεγάλο φαβορί με 20,4% πιθανότητες κατάκτησης και εντυπωσιακό 95,3% πιθανότητες πρόκρισης στους «16».

Η Άρσεναλ ακολουθεί με 14,5% πιθανότητες να κατακτήσει το τρόπαιο και 93,6% πιθανότητες πρόκρισης, το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στη διοργάνωση πίσω από τη Λίβερπουλ.

Πόσοι βαθμοί χρειάζονται για πρόκριση στους «16»;

Η περσινή σεζόν έδειξε πόσο σημαντική είναι η αρχική δυναμική. Οι 16 βαθμοί σε οκτώ παιχνίδια σχεδόν πάντα εξασφάλιζαν θέση στην πρώτη οκτάδα, ενώ οι 15 βαθμοί ήταν συνήθως αρκετοί.

Οι 10 βαθμοί, τρεις νίκες και μία ισοπαλία, ουσιαστικά εγγυούνταν συμμετοχή στα play-offs, ενώ οι 9 βαθμοί συχνά αρκούσαν. Οτιδήποτε κάτω από 8 βαθμούς άφηνε τις ομάδες στο χείλος του αποκλεισμού.

Πότε διεξάγονται οι αγώνες της «league phase» του Champions League 2025/26;

1η αγωνιστική: 16-18 Σεπτεμβρίου 2025

2η αγωνιστική: 30 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 21-22 Οκτωβρίου 2025

4η αγωνιστική: 4-5 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 25-26 Νοεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 9-10 Δεκεμβρίου 2025

7η αγωνιστική: 20-21 Ιανουαρίου 2026

8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2026

Πότε διεξάγονται τα νοκ άουτ του Champions League 2025/26;

Κλήρωση play-off: 30 Ιανουαρίου 2026

Αγώνες play-off: 17-18 και 24-25 Φεβρουαρίου 2026

Φάση των «16»: 10-11 και 17-18 Μαρτίου 2026

Προημιτελικά: 7-8 και 14-15 Απριλίου 2026

Ημιτελικά: 28-29 Απριλίου και 5-6 Μαΐου 2026

Τελικός: Σάββατο 30 Μαΐου 2026

Πού θα διεξαχθεί ο τελικός του Champions League 2026;

Ο μεγάλος τελικός του Champions League 2025/26 θα πραγματοποιηθεί στη Βουδαπέστη, στο Puskas Arena, το Σάββατο 30 Μαΐου 2026.