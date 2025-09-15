Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε σήμερα (15/09) την λύση της συνεργασίας του με τον Ρουί Βιτόρια, ευχαριστώντας τον Πορτογάλο τεχνικό για την προσφορά του.

Ο Πορτογάλος τεχνικός ήρθε στην ομάδα τον Οκτώβριο του 2024 και πρόλαβε να κάτσει στον πάγκο του «τριφυλλιού» για 43 παιχνίδια συνολικά μετρώντας 23 νίκες, 9 ισοπαλίες και 11 ήττες.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον κ. Ρουί Βιτόρια. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εύχεται καλή συνέχεια στον Πορτογάλο προπονητή και στο επιτελείο του».

Είναι πιθανό δε, σε πρώτη φάση ο Παναθηναϊκός να πάει με «υπηρεσιακή» λύση στον πάγκο του έως το ντέρμπι της Κυριακής (21/9) με τον Ολυμπιακό στο «Απόστολος Νικολαΐδης», προκειμένου να κερδίσει λίγο χρόνο για να κάνει μία όσο το δυνατόν καλύτερη επιλογή, αν κι όλα θα γίνουν πολύ πιο ξεκάθαρα μέσα στο επόμενο 24ωρο