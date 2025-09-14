Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς έκανε γνωστό ότι ολοκληρώνει την παρουσία του στην τεχνική ηγεσία της Σερβίας, μερικές ημέρες πριν την επίσημη επιβεβαίωση από τον πρόεδρο της ομοσπονδίας μπάσκετ, Νεμπόισα Τσόβιτς.

«Είναι βέβαιο ότι ο Πέσιτς δεν θα είναι πια ο προπονητής, έχουμε συμφωνήσει ότι θα είναι εκεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κυκλοφορούν κάποια ονόματα, αναζητείται κάποια αποκλειστικότητα, αλλά δεν έχουμε μιλήσει με κανέναν από τους πιθανούς υποψηφίους», τόνισε ο Τσόβιτς μιλώντας στην TV Prva.

Ο έμπειρος τεχνικός είχε αναλάβει την ομάδα το 2021, οδηγώντας τη σε σημαντικές επιτυχίες: το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 και το ασημένιο στο MundoBasket 2023. Παρά τα κατορθώματά του, η Σερβία δεν μπόρεσε να φτάσει στον μεγάλο της στόχο, την κορυφή του EuroBasket 2025, καθώς γνώρισε σοκαριστικό αποκλεισμό στη φάση των «16» από τη Φινλανδία, παρά το γεγονός ότι θεωρούνταν το φαβορί για το χρυσό.