Σε ένα derby d’Italia με γκολ και θέαμα, η Γιουβέντους προηγήθηκε δύο φορές, βρέθηκε να χάνει με 2-3 από την Ίντερ και τελικά το έκαννε 4-3 με γκολάρα του πιτσιρικά Άντζιτς στο 91ο λεπτό.

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν για την 3η αγωνιστική της Serie A και οι «μπιανκονέρι» άνοιξαν το σκορ στο 14′ με το ωραίο πλασέ του στόπερ Κέλι μετά το γύρισμα του -επίσης στόπερ- Μπρέμερ. Η αντίδραση των «νερατζούρι» ήρθε στο 30′ με το 1-1 με το σουτ του Τσαλχάνογλου με το αριστερό, η ισοπαλία όμως δεν έμεινε για πολύ.

Στο 38′ ο Γιλντίζ με πολύ ωραίο μακρινό σουτ έκανε το 2-1 για τη Γιούβε που πήγε στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα, για να έρθει στο β’ μέρος η ανατροπή των Μιλανέζων: 2-2 στο 65′ ξανά με σουτ του Τσαλχάνογλου και 2-3 στο 76′ με κεφαλιά του Τουράμ μετά το κόρνερ του Ντιμάρκο.

Όλα έδειχναν, επομένως, ότι η Ίντερ θα έπαιρνε τη νίκη, η Γιουβέντους όμως είχε άλλη άποψη… Στο 83′ ο Γιλντίζ εκτέλεσε το φάουλ και ο Τουράμ, αδερφός του παίκτη των «νερατζούρι», με κεφαλιά έγραψε το 3-3, για να κριθούν όλα στο 91′, όταν ο πιτσιρικάς Άντζιτς πήρε τη μπάλα αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή και με… οβίδα την έστειλε στα δίχτυα για το 4-3 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Οι Τορινέζοι, επομένως, έκαναν το 3×3 ενώ οι Μιλανέζοι γνώρισαν τη 2η ήττα τους στις πρώτες τρεις αγωνιστικές και είναι στο -6.