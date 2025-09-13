Με τον Ελ Κααμπί να ανοίγει το σκορ, τον Ορτέγκα να βρίσκει επίσης δίχτυα και τους Ποντένσε και Ταρέμι να μπαίνουν ως αλλαγές και να σκοράρουν και αυτοί, ο Ιρανός μάλιστα δύο φορές, ο Ολυμπιακός καθάρισε με 5-0 τον Πανσερραϊκό, έκανε το 3×3 στο πρωτάθλημα και στρέφει την προσοχή του στο ματς με την Πάφο για το Champions League.

Ο αγώνας άρχισε με τους φιλοξενούμενους να είναι σε θέση άμυνας και τους «ερυθρόλευκους» να έχουν στο 6′ την πρώτη τους προσπάθεια με το πλασέ του Ελ Κααμπί, μετά την πάσα του Τσικίνιο, που μπλόκαρε ο Τιναλίνι. Καλή στιγμή, καλύτερη όμως αυτή που είχαν οι Σερραίοι στο 10′, όταν ο Ρέτσος έκανε λάθος και ο Ιβάν πήρε και έστρωσε στον Μπανζάκι, τον οποίο όμως νίκησε ο Τζολάκης.

Στο 18′ ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναγκάστηκε να κάνει την πρώτη του αλλαγή καθώς ο Ζέλσον Μαρτίνς δεν μπορούσε να συνεχίσει και άφησε τη θέση του στον Στρεφέτσα, για να ακολουθήσει στο 20′ η πολύ μεγάλη ευκαιρία των γηπεδούχων με τον Ελ Κααμπί, μετά το λάθος του Γκελασβίλι, να πλασάρει και τον Τιναλίνι να μπλοκάρει.

Αμέσως μετά, στο 23′, ήταν η σειρά των φιλοξενούμενων να πλησιάσουν στο γκολ με τον Μπανζάκι, μετά το λάθος του Μπιανκόν, αλλά γλίστρησε καθώς τελείωνε τη φάση, με τον Ορτέγκα να καταφέρνει να απομακρύνει τη μπάλα. Το παιχνίδι, με λίγα λόγια, δεν πήγαινε και τόσο καλά για τους Πειραιώτες, οι οποίοι όμως απέκτησαν αριθμητικό πλεονέκτημα στο 35′.

Ο Γκριν είδε τελικά την κόκκινη κάρτα, μετά την εξέταση του VAR, για επικίνδυνο χτύπημα στον Ρέτσο, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται πάντως χωρίς γκολ. Με την έναρξη του δεύτερου, όμως, ήρθε κι αυτό… Στο 48′ ο Ορτέγκα σέντραρε και ο Ελ Κααμπί με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, απλοποιώντας τα πράγματα για τον Ολυμπιακό.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ συνέχισε να πρεσάρει ψηλά μετά το προβάδισμα έχοντας ως στόχο το δεύτερο γκολ με το οποίο θα «κλείδωνε» τη νίκη και τελικά αυτό ήρθε στο 66′, όταν ο Καμπελά έκανε το γύρισμα και ο Ορτέγκα έγραψε το 2-0. Αμέσως μετά, στο 68′, το Καραϊσκάκη αποθέωσε τούς Ποντένσε και Ταρέμι που μπήκαν ως αλλαγές και ο Πορτογάλος δεν άργησε να βρει δίχτυα.

Στο 71′ ο Ποντένσε με πολύ ωραίο σουτ εκτός περιοχής έγραψε το 3-0 μέσα σε νέα αποθέωση, με τον Μεντιλίμπαρ να ρίχνει στο ματς και τους Γιαζίτσι και Σιπιόνι βγάζοντας Τσικίνιο και Έσε. Το παιχνίδι είχε κριθεί, οι γηπεδούχοι όμως ήθελαν να βάλουν κι άλλα γκολ και τα έβαλαν.

Στο 81′ ο Ταρέμι κέρδισε πέναλτι μετά το πάτημα του Δοϊρανλή αλλά ο Τιναλίνι απέκρουσε την εκτέλεση του Γιαζίτσι, για να… κουνηθούν τα δίχτυα ξανά στη συνέχεια με πρωταγωνιστή τον Ιρανό φορ. Στο 88′ ο Ταρέμι βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα του Πανσερραϊκού μετά τη μπαλιά του Ποντένσε και έγραψε το 4-0 ενώ στο 93′ σκόραρε ξανά, αυτή τη φορά μετά τη σέντρα του Γιαζίτσι, διαμορφώνοντας το τελικό 5-0.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Μπιανκόν, Ρέτσος, Ορτέγκα, Έσε (74′ Σιπιόνι), Μουζακίτης, Μαρτίνς (18′ Στρεφέτσα), Καμπελά (68′ Ποντένσε), Τσικίνιο (74′ Γιαζίτσι), Ελ Κααμπί (68′ Ταρεμί).

Πανσερραϊκός (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο (80′ Καρασαλίδης), Τσαούσης, Ομεόνγκα, Λιάσος (80′ Γκιγιόμε), Φάλε, Γκριν, Μπανζάκι (51′ Νανελί), Ιβάν.