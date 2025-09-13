Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανσερραϊκό για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League και περίπου μισή ώρα πριν την έναρξη η ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια και το Καραϊσκάκη θα είναι κατάμεστο.

Οι φίλοι των «ερυθρόλευκων» είναι μαζικά δίπλα στην ομάδα τους όπως φάνηκε και στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο για τη 2η αγωνιστική και τώρα ήρθε η ώρα και για το πρώτο sold out της σεζόν.

Ο αγώνας της πρεμιέρας με τον Αστέρα Τρίπολης ήταν κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας μετά τον περσινό τελικό του κυπέλλου Ελλάδας με τον ΟΦΗ, για το ματς με τον Πανσερραϊκό όμως δεν υπήρχε καμία τιμωρία και τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν.

Εδώ και μέρες φαινόταν ότι θα γίνει sold out καθώς είχαν μείνει λίγα προς διάθεση και τελικά μισή ώρα πριν την έναρξη η ΠΑΕ επιβεβαίωσε με σχετική ανάρτηση στα social media ότι τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν.