Μια ομοσπονδία της τουρκικής ομοσπονδίας, η οποία έγραφε «χωρίς οίκτο», μετά τον ημιτελικό του EuroBasket 2025 προκάλεσε την αντίδραση της ΕΟΚ, η οποία απευθύνθηκε και στη FIBA.

Όλοι περίμεναν μια μεγάλη μάχη στον ημιτελικό αλλά τελικά αυτός εξελίχθηκε σε περίπατος των Τούρκων, οι οποίοι ήταν εμφανώς καλύτεροι από την Εθνική Ελλάδας και πήραν εύκολα τη νίκη και την πρόκριση για τον τελικό.

Λογικό ήταν, επομένως, στη γειτονική χώρα να είναι μέσα στην τρελή χαρά, καθώς η εθνική τους ομάδα είναι μόλις για δεύτερη φορά στην ιστορία της στον τελικό, μάλλον όμως ξέφυγαν με μια ανάρτησή τους στα social media.

Συγκεκριμένα, ανέβασαν μια φωτογραφία από ένα εντυπωσιακό κάρφωμα του Τσέντι Όσμαν, έκαναν μοντάζ βάζοντας στη φωτογραφία και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που προσευχόταν πριν την έναρξη του αγώνα και έγραψαν «χωρίς οίκτο».

Μια ανάρτηση που προκάλεσε την αντίδραση της ΕΟΚ, η οποία απευθύνθηκε και στη FIBA, με την ομοσπονδία της Τουρκίας να ζητάει συγγνώμη τελικά και να κατεβάζει την ανάρτηση λίγη ώρα μετά.