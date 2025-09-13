Την πρόκριση για τον τελικό του άλμα επί κοντώ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, χωρίς να κουραστεί, εξασφάλισε ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος στοχεύει στην κατάκτηση μεταλλίου.

Ο Έλληνας πρωταθλητή είναι σε εκπληκτική κατάσταση εδώ και καιρό και ταξίδεψε στο Τόκιο με τη βεβαιότητα ότι θα βρίσκεται στο βάθρο. Πριν από αυτό, όμως, έπρεπε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή στον τελικό και το έκανε με χαρακτηριστική άνεση.

Ο Καραλής άφησε το 5,40μ. που ήταν το αρχικό ύψος, πήγε στο 5,55μ. το οποίο πέρασε εύκολα και στη συνέχεια άφησε το 5,70μ. και πήγε στο 5,75μ., το οποίο επίσης πέρασε εύκολα. Αυτό το άλμα, τελικά, ήταν αρκετό για να του δώσει την πρόκριση για τον τελικό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τη Δευτέρα (15/9).

Σε αντίθεση με τον Καραλή, ο Γιάννης Ρίζος, στην πρώτη του συμμετοχή σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό και πήρε την 30η θέση.