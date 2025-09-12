Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε οριστικά να μη συμμετέχει στο φετινό Σούπερ Καπ που θα διεξαχθεί στη Ρόδο και η Καρδίτσα είναι η ομάδα που θα πάρει τη θέση του, όπως ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ.

Οι «πράσινοι», όπως είναι γνωστό εδώ και εβδομάδες, αποφάσισαν να μη συμμετέχουν φέτος στη διοργάνωση επειδή το πρόγραμμα είναι πιεσμένο λόγω του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Κύπρο, με την Καρδίτσα να παίρνει τη θέση του.

Η σχετική ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ αναφέρει τα εξής…

«H εκκίνηση της σεζόν για το επαγγελματικό μπάσκετ θα γίνει για 6η χρονιά με τον θεσμό του Stoiximan Super Cup και για 4η σερί στο «σμαραγδένιο νησί», στην Ρόδο.

Οι Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Προμηθέας και για «παρθενική» φορά στην ιστορία της, η Καρδίτσα θα διεκδικήσουν στο κλειστό γήπεδο της Καλλιθέας τον πρώτο τίτλο της αγωνιστικής χρονιάς για το επαγγελματικό μπάσκετ, ενώ παράλληλα υπόσχονται πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους.

Το πρόγραμμα του Stoiximan Super Cup 2025:

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

17:00: ΑΕΚ – Προμηθέας

20:30: Ολυμπιακός – Καρδίτσα

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

20:00: Μεγάλος Τελικός

Οι αγώνες του Stoiximan Super Cup 2025 θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από τα κανάλια της ΕΡΤ».