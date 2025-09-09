Το διοικητικό συμβούλιο της Stoiximan Basket League επικύρωσε την τιμωρία του Παναθηναϊκού για την απόφασή του να μην πάρει μέρος στη φετινή διοργάνωση του Σούπερ Καπ στη Ρόδο.

Η πράσινη ΚΑΕ είχε καταθέσει πρόταση για μεγάλες αλλαγές στον θεσμό, αυτή όμως δεν έγινε δεκτή. Έτσι, όταν ανακοινώθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής του φετινού Σούπερ Καπ, στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αποφασίστηκε να μη συμμετέχει η ομάδα.

Στον Παναθηναϊκός έκριναν ότι ήταν αδύνατον να συμβεί αυτό καθώς το πρόγραμμα ήταν πολύ πιεσμένο μετά το ταξίδι στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», οπότε ήταν δεδομένο ότι θα υπήρχε ποινή.

Στο διοικητικό συμβούλιο της Λίγκας, επομένως, επικυρώθηκε αυτή η ποινή, η οποία είναι η εξής: Πρόστιμο 20.000 ευρώ και μη συμμετοχή της ομάδας στο Σούπερ Καπ του 2026.