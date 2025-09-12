Την πρώτη του προπόνηση με τη Ρόμα, μετά τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Ελλάδας, έκανε ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος ενδέχεται να κάνει το ντεμπούτο του κόντρα στην Τορίνο την Κυριακή (14/9).

Ο διεθνής Έλληνας αριστερός μπακ υπέγραψε στις 31 Αυγούστου στους «τζαλορόσι» μετά τη συμφωνία για τον δανεισμό του από τη Λίβερπουλ και στη συνέχεια ήρθε στη χώρα μας για να ενσωματωθεί στην Εθνική ομάδα για τους αγώνες με Λευκορωσία και Δανία.

Τα δύο παιχνίδια έγιναν και ο Τσιμίκας επέστρεψε στην ιταλική πρωτεύουσα και άρχισε προπονήσεις με τη Ρόμα, η οποία έκανε και σχετική ανάρτηση στους λογαριασμούς της στα social media.

Οι Ρωμαίοι έχουν αρχίσει τη Serie A με δύο νίκες στις πρώτες δύο αγωνιστικές και την Κυριακή (14/9) θα υποδεχθούν την Τορίνο, σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Τσιμίκας ενδέχεται να κάνει το ντεμπούτο του μπαίνοντας ως αλλαγή.