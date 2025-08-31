Μία μέρα μετά την προσγείωσή του στη Ρώμη, ο Κώστας Τσιμίκας πέρασε ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε το συμβόλαιό του και ανακοινώθηκε επισήμως από τη Ρόμα, μετά τη συμφωνία της με τη Λίβερπουλ.

Ο διεθνής Έλληνας αριστερός μπακ δεν υπολογιζόταν από τον Άρνε Σλοτ και από την αρχή του καλοκαιριού ήταν σε αναζήτηση ομάδας. Ομάδα που βρέθηκε, τελικά, στην Ιταλία, με τους «τζαλορόσι» να εκφράζουν το ενδιαφέρον τους πριν λίγες μέρες και να καταφέρνουν να τον αποκτήσουν.

Η συμφωνία των δύο ομάδων προβλέπει τον μονοετή δανεισμό του Τσιμίκα, ο οποίος επέλεξε το Νο12 και στην πρώτη του δήλωση μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας απευθύνθηκε στους τιφόζι των Ρωμαίων.

«Γεια σας τζαλορόσι οπαδοί. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και ανυπομονώ να σας δω από κοντά. Forza Roma!», ήταν τα λόγια του.