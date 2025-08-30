Έπειτα από πέντε χρόνια στην Αγγλία, ο Κώστας Τσιμίκας θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία με τη φανέλα της Ρόμα, η οποία συμφώνησε με τη Λίβερπουλ για τον μονοετή δανεισμό του.

Ο διεθνής Έλληνας αριστερός μπακ δεν υπολογιζόταν πλέον από τον Άρνε Σλοτ για τους «κόκκινους», με τους οποίους έχει συμβόλαιο ως το 2027, οπότε ήταν σε αναζήτηση ομάδας και περίμενε προτάσεις.

Αυτή που ξεχώρισε, τελικά, ο Τσιμίκας ήταν της Ρόμα, με τους Ιταλούς να αρχίζουν συζητήσεις με τους Άγγλους για την απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού. Συζητήσεις που οδήγησαν σε συμφωνία τελικά, με τον παίκτη να προσγειώνεται στη Ρώμη το Σάββατο (30/8).

Ο Τσιμίκας θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «τζαλορόσι», οι οποίοι κάνουν ένα νέο ξεκίνημα φέτος έχοντας τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι στον πάγκο τους.