Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League, Ρόμα κατέθεσε στην UEFA την ευρωπαϊκή λίστα της, με τον Κώστα Τσιμίκα να συμπεριλαμβάνεται σε αυτή.

Εκτός λίστας έμειναν οι Μπαλντάντσι και Βάσκες, ενώ αντίθετα ο Γκολίνι είναι μέσα στις επιλογές του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, με τον Πισίλι να φιγουράρει στη List B της ομάδας.

Αναλυτικά ο παίκτες που βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα της Ρόμα: Ρεντς, Ανχελίνο, Κριστάντε, Εντικά, Πελεγκρίνι, Ελ Αϊναουί, Ντόβμπι, Φέργκιουσον, Τσιμίκας, Κονέ, Σουλέ, Τσέλικ, Ντιμπάλα, Ερμόσο, Μαντσίνι, Ζιολκόβσκι, Μπέιλι, Βινίσιους, Γκιλάρντι, Ελ Σααραουί, Γκολίνι, Σβίλαρ

Η Ρόμα θα αντιμετωπίσει κατά σειρά στην League Phase του Europa League τους εξής αντιπάλους: Λιλ (εντός), Ρέιντζερς (εκτός), Βικτόρια Πλζεν (εντός), Σέλτικ (εκτός), Μίντιλαντ (εντός), Νις (εκτός), Στουτγκάρδη (εντός), Παναθηναϊκό (εκτός).