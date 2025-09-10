Με την έναρξη του Youth League να πλησιάζει, η UEFA θυμήθηκε τον Χρήστο Μουζακίτη και τις καλύτερες στιγμές του στην πορεία του Ολυμπιακού προς την κατάκτηση του τροπαίου το 2024.

Το Youth League είναι το Champions League των ομάδων Νέων και το 2024 οι «ερυθρόλευκοι» εντυπωσίασαν τους πάντες φτάνοντας ως τον τελικό, όπου πάτησαν με 3-0 τη Μίλαν για να στεφθούν πρωταθλητές Ευρώπης.

Ένας από τους πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού ήταν ο Μουζακίτης, ο οποίος είναι πλέον κομμάτι της πρώτης ομάδας του συλλόγου και έχει ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και μεταγραφικά σενάρια.

Όπως και να έχει, ενόψει της έναρξης του Youth League η UEFA έκανε μια αναδρομή στη σεζόν 2023-24 και εστίασε στον Μουζακίτη, ανεβάζοντας στα social media ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του από την πορεία προς την κατάκτηση του τροπαίου.