Ομάδα από μεγάλο πρωτάθλημα έκανε πρόταση λίγο πριν το φινάλε των μεταγραφών με ένα ποσό άνω των 50 εκατ. ευρώ για τον Βαγγέλη Παυλίδη, αλλά αυτή απορρίφθηκε από την Μπενφίκα, όπως αποκάλυψε ο οικονομικός διευθυντής της ομάδας, αλλά δεν θέλησε να μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

«Υπήρξε μια προσφορά, αλλά θα το αφήσω στον πρόεδρο αν θέλει να τη μοιραστεί. Αλλά ήταν σημαντική. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει τη μεγαλύτερη πώληση σε αυτήν την αγορά. Την τελευταία ημέρα, ωστόσο, δεν είχε νόημα. Είχαμε τελειώσει», εξήγησε ο Καταρίνο.

Ο 26χρονος Έλληνας στράικερ και πρώτος σκόρερ της Μπενφίκα την περασμένη σεζόν, «προστατεύεται» από ρήτρα αποδέσμευσης η οποία φτάνει τα 100 εκατ. ευρώ.