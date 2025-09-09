Με τον καλύτερο τρόπο άρχισε τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2027 η Εθνική Ελπίδων καθώς συνέτριψε με 5-0 τη Μάλτα εκτός έδρας.

Η νίκη ήταν, βασικά, αναμενόμενη, το θέμα επομένως ήταν η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη να τη συνοδέψει με μια καλή εμφάνιση και τελικά αυτή ήταν πολύ καλή, με το σκορ να ανοίγει στο 14′ με τρομερό σουτ του Πνευμονίδη (0-1).

Η συνέχεια δόθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο τερματοφύλακας Καμιλιέρι έκανε λάθος στέλνοντας τη μπάλα στον Κούτσια και αυτός τελείωσε όπως έπρεπε τη φάση για το 0-2.

Η Ελλάδα είχε ήδη βάλει βάσεις νίκης και μπήκε με σοβαρότητα και στο δεύτερο ημίχρονο, κάνοντας το 0-3 στο 54′ με τον Κούτσια ξανά.

Στο 64′ ήταν η σειρά του Πνευμονίδη να βρει ξανά δίχτυα, με ωραία προσποίηση και τελείωμα από κοντά, ανεβάζοντας το σκορ στο 0-4.

Το τελικός 0-5 διαμορφώθηκε στο 90′ με κοντινή προσπάθεια του Ράλλη.