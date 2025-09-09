Ο Νόβακ Τζόκοβιτς εγκαταστάθηκε, πλέον, μόνιμα στη Γλυφάδα και απολαμβάνει αυτό το νέο ξεκίνημα στη ζωή του, πηγαίνοντας με τον γιο του στο Καβούρι για να κάνουν προπονήσεις παίζοντας τένις.

Εδώ και λίγους μήνες ήταν γνωστή η απόφαση του Σέρβου τενίστα να έρθει στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση και γι’ αυτό είχε ταξιδέψει με την οικογένειά του στις αρχές του καλοκαιριού, ώστε να βρουν το σπίτι στο οποίο θα μένουν αλλά και σχολείο για τα παιδιά.

Η οικογένεια του Τζόκοβιτς, τελικά, εγκαταστάθηκε στη Γλυφάδα και όσοι τον έχουν συναντήσει λένε ότι είναι ενθουσιασμένος και πολύ χαλαρός καθώς δεν λέει «όχι» σε κανέναν από όσους τον αναγνωρίζουν και του ζητάνε αυτόγραφο ή να φωτογραφηθούν μαζί του.

Την Τρίτη (9/9), μάλιστα, ο Σέρβος θρύλος του τένις πήγε με τον φιο του, Στέφαν, σε γήπεδο τένις στο Καβούρι και προπονήθηκαν, με το σχετικό βίντεο να ανεβαίνει στα social media.