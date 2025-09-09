Με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ ΠΑΟΚ γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής του εγγράφου εμπιστευτικότητας τόσο από την πλευρά της όσο και από αυτή του Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Ο Έλληνας επιχειρηματίας, όπως έχει γίνει γνωστό από την προηγούμενη εβδομάδα, ενδιαφέρεται για την αγορά των μετοχών της ΚΑΕ, η οποία σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής του εγγράφου εμπιστευτικότητας.

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ό,τι σήμερα 9 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής του εγγράφου εμπιστευτικότητας, τόσο από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, όσο και από την πλευρά του κ.Μυστακίδη.

Αναμένεται πλέον η αποστολή του «letter of intent» προς την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία του ελέγχου των οικονομικών της εταιρίας», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.