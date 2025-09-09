Το διήμερο 4-5 Οκτωβρίου θα γίνει η 1η αγωνιστική της Stoiximan Basket League 2025-26, με το σύστημα διεξαγωγής να αλλάζει καθώς καταργήθηκαν τα play-in και επιστρέφουν οι σειρές best of three από τους προημιτελικούς.

Το νέο πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με 13 ομάδες και έχουμε κατάργηση των play-in, με τη λίγκα να αποφασίζει την επιστροφή των σειρών best of three από τους προημιτελικούς. Στους «8», δηλαδή, και στους ημιτελικούς θα έχουμε μέχρι τρία παιχνίδια ενώ στους τελικούς πέντε.

Οι 13 ομάδες που παίρνουν μέρος στο νέο πρωτάθλημα είναι οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, ΠΑΟΚ, Προμηθέας, Πανιώνιος, Ηρακλής, Καρδίτσα, Μαρούσι, Περιστέρι, Κολοσσός, Λαύριο.

Η 1η αγωνιστική θα διεξαχθεί το διήμερο 4-5 Οκτωβρίου και η τελευταία της κανονικής περιόδου το διήμερο 25-26 Απριλίου 2026.