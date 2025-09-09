Ο επιθετικός της Μπόκα Τζούνιορς με παρελθόν στη Νάπολι, Έντινσον Καβάνι, απέδειξε τη «χρυσή» του καρδιά σώζοντας τη ζωή ενός μικρού κοριτσιού. Το περιστατικό αποκάλυψε ο Ουρουγουανός δημοσιογράφος και πατέρας της μικρής, Ράφα Κοτέλο.

Η ιστορία αφορά μια σοβαρή ιατρική κατάσταση που οφειλόταν σε σπάνια ασθένεια, η οποία απαιτούσε μια κρίσιμη και δαπανηρή χειρουργική επέμβαση. Η μικρή είχε ήδη υποβληθεί σε δύο προηγούμενες επεμβάσεις στην Αργεντινή από παιδονευροχειρουργό, όμως μια αιφνίδια επιπλοκή έκανε αναγκαίο ένα νέο χειρουργείο.

Το συγκινητικό περιστατικό

«Ο γιατρός, μόλις είδε τις εξετάσεις, μας είπε ότι έπρεπε να χειρουργήσουμε άμεσα. Η ζωή της ήταν σε κίνδυνο», δήλωσε ο Κοτέλο. Παρά τις προσπάθειές του να παραμείνει ψύχραιμος, το πιο οδυνηρό σημείο ήταν η είδηση πως το χειρουργείο απαιτούσε προκαταβολική πληρωμή σε μετρητά. «Δεν μπορούσα να το αντέξω οικονομικά», παραδέχτηκε ο δημοσιογράφος.

Σε απόγνωση, ο Ράφα Κοτέλο απευθύνθηκε στον Καβάνι. Ο Ουρουγουανός άσος αντέδρασε άμεσα και με έναν πρωτότυπο τρόπο: ανέθεσε σε έναν γνωστό του, ιδιοκτήτη σχολής τάνγκο δίπλα από την κλινική, να παραδώσει τα χρήματα στην οικογένεια. Έτσι, ένας άνδρας εμφανίστηκε με μια βαλίτσα γεμάτη χαρτονομίσματα και ένα συγκινητικό μήνυμα: «Με έστειλε ο Έντι. Αν το χρειάζεστε…».

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε χωρίς προβλήματα και η μικρή σώθηκε χάρη στη βοήθεια του Έντινσον Καβάνι.