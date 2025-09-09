Τον φόβο τους από τον σεισμό που έγινε αισθητός στην Αττική τα μεσάνυχτα δεν δίστασαν να μοιραστούν με τους ακόλουθούς τους στο X οι Ματίας Λεσόρ και Εβάν Φουρνιέ.

Οι δύο Γάλλοι άσοι έγραψαν στα social media για τη δόνηση, την οποία προφανώς πρέπει να έζησαν πρώτη φορά στη χώρα μας.

«Ουάου», ήταν η αντίδραση του ερυθρόλευκου Εβάν Φουρνιέ, ενώ ο Ματίας Λεσόρ ήταν περισσότερο… εκφραστικός γράφοντας: «Τι στο διά… ήταν αυτό;».

Wow — Evan Fournier (@EvanFourmizz) September 8, 2025