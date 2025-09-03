Η 3η Σεπτεμβρίου 2025 είναι μια μέρα που θα θυμάται για πάντα ο 11χρονος Γιώργος, φίλαθλος του Παναθηναϊκού, καθώς οι άνθρωποι της ΚΑΕ τον εντόπισαν καθώς είχε σκαρφαλώσει μέχρι τα τζάμια του βοηθητικού γηπέδου του ΟΑΚΑ και του επέτρεψαν να δει από κοντά την προπόνηση.

Η σχετική ανάρτηση των «πράσινων», οι οποίοι ανέβασαν και φωτογραφίες αλλά και ένα βίντεο, αναφέρει τα εξής…

«Η τυχερή μέρα του μικρού φίλου της ομάδας μας!

Κατά τη διάρκεια της σημερινής προπόνησης ο 11χρονος Γιώργος… σκαρφάλωσε μέχρι τα τζάμια του βοηθητικού γηπέδου του Telekom Center Athens για να παρακολουθήσει τα ινδάλματά του.

Παράλληλα, θέλοντας να εκφράσει την αγάπη του για τον Παναθηναϊκό, έγραψε στα τζάμια «ΜΟΝΟ ΠΑΟ», με τους ανθρώπους της ομάδας να τον εντοπίζουν και να κάνουν το όνειρό του πραγματικότητα!

Ο μικρός Γιώργος παρακολούθησε από κοντά μέρος της προπόνησης, ενώ έλαβε ως δώρο μια μπλούζα της ομάδας την οποία φόρεσε άμεσα ποζάροντας με υπερηφάνεια στο φακό. Το χαμόγελό του λέει τα πάντα!».