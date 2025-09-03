Viral έχει γίνει βίντεο που δείχνει τον Πι Τζέι Ουάσινγκτον, παίκτη των Ντάλας Μάβερικς, να τσακώνεται με την πρώην σύζυγό του, Μπρίτανι Ρέμερ, η οποία είπε διάφορα.

Το ζευγάρι έχει χωρίσει αλλά αυτό δεν σημαίνει πως έχει καλές σχέσεις, όπως φαίνεται και σε βίντεο που κυκλοφορεί και το οποίο δείχνει τον σταρ του ΝΒΑ να είναι έξω από το σπίτι της πρώην συζύγου. Το κλίμα δεν είναι καθόλου καλό και ο Ουάσινγκτον ξεσπάει κάποια στιγμή λέγοντας «πάρε μου μια π…».

Ο παίκτης των Μάβερικς κατηγορεί τη Μπρίτανι ότι του παίρνει πολλά λεφτά, με την ίδια να απαντάει ορισμένη: «Δίνεις 170.000 στην π… σου και 11.000 στο παιδί σου». Φράση που έκανε έξαλλη τη νυν σύντροφο του Ουάσινγκτον, η οποία ήταν στο αυτοκίνητο και προσπάθησε να επιτεθεί.

Και όλα αυτά συμβαίνουν μπροστά στο μικρό παιδί των Ουάσινγκτον και Ρέμερ, οι οποίοι δεν μπορούν να συμφωνήσουν στο τι γίνεται με τη διατροφή. Η μία πλευρά ισχυρίζεται πως η Ρέμερ παίρνει μέχρι και 200.000 δολάρια μηνιαίως, η άλλη πλευρά ισχυρίζεται ότι παίρνει περίπου 2.500 δολάρια κάθε μήνα.