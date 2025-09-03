Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης προανήγγειλε πως στο Κύπελλο Ελλάδος θα υπάρχουν Έλληνες διαιτητές, ενώ οι ξένοι θα βρίσκονται μόνο στο VAR.

«Στόχος είναι να παίξουν Έλληνες διαιτητές στα ματς του Κυπέλλου και να είναι ξένοι στο VAR», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος επισήμανε ότι η επιλογή των Ελλήνων διαιτητών δεν μειώνει την επαγγελματικότητα ή την ποιότητα των αγώνων, αλλά αντίθετα διασφαλίζει δίκαιη και αντικειμενική διαιτησία, ειδικά σε κρίσιμα παιχνίδια, όπου κάθε λεπτομέρεια μπορεί να κρίνει την πρόκριση.

Οπως τόνισε ο πρόεδρος της ελληνικής Ομοσπονδίας, η ΕΠΟ εκτιμά ότι η επιλογή αυτή θα αυξήσει την εμπιστοσύνη των ομάδων και των φιλάθλων στη διοργάνωση.

Ο Μάκης Γκαγκάτσης στάθηκε στον νέο κανονισμό που θέλει κάθε ομάδα στο Κύπελλο να έχει στη σύνθεσή της σε όλη τη διάρκεια του ματς έναν παίκτη γεννημένο από το 2004 και μετά, ενώ σημείωσε πως για τη νέα σεζόν υπάρχει στόχευση αυτός ο αριθμός να ανέβει στους δύο παίκτες, ενώ παράλληλα υπάρχουν συζητήσεις με τη διοργανώτρια αρχή της Super League ώστε να εφαρμοστεί παρόμοιος κανονισμός και στο πρωτάθλημα.