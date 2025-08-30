Η Γερμανία έκανε το 3/3 σε νίκες και κατοστάρες στον δεύτερο όμιλο του Ευρωμπάσκετ συντρίβοντας με 107-88 τη Λιθουανία, με πρωταγωνιστή τον Ντένις Σρέντερ, που μέτρησε 26 πόντους και 6 ασίστ.

Παρόλα αυτά, μετά το ματς, ο Ντένις Σρέντερ έκανε μία πολύ σοβαρή καταγγελία. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως υπήρξαν Λιθουανοί οπαδοί που επέδειξαν ρατσιστική συμπεριφορά εις βάρος του, κάνοντας ήχους μαϊμούδων κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου.

«Ήταν καταπληκτικό. Υπέροχη ατμόσφαιρα. Οι Λιθουανοί, οι οπαδοί, ταξιδεύουν πάντα με την ομάδα. Αλλά δυστυχώς, στο ημίχρονο, έκαναν φωνές μαϊμούδων.

Και αυτό είναι κάτι που πραγματικά δεν μπορώ να δεχτώ. Ο ρατσισμός σε αυτόν τον κόσμο δεν ανήκει εδώ. Παρ’ όλα αυτά, ήταν ένα καλό παιχνίδι. Νομίζω ότι υπήρχαν κάποιοι οπαδοί που έπρεπε να φύγουν από τις κερκίδες λόγω ασφαλείας. Πιστεύω ότι αναφέρθηκε επίσης.

Αυτό απλά δεν ανήκει σε αυτό το άθλημα, ούτε στο ποδόσφαιρο. Με τον Βινίσιους Τζούνιορ το έχω δει να συμβαίνει συνέχεια. Αλλά για μένα, σήμερα ήταν η πρώτη φορά που το βίωσα με τους Λιθουανούς και είναι λυπηρό», είπε αναλυτικά.

Λίγες ώρες αργότερα η διεθνής ομοσπονδία ενημέρωσε μέσω ανακοίνωσή της ότι ταυτοποίηθηκε μέσω πλάνων από κάμερες ασφαλείας ο θεατής που επιτέθηκε λεκτικά με ρατσισικούς χαρακτηρισμούς στον Γερμανό σταρ και ο… πέλεκυς είναι βαρύς καθώς το εν λόγω άτομο αποκλείστηκε από οποιονδήποτε μελλοντικό αγώνα της διοργάνωσης.